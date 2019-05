Manchester City : Riyad Mahrez devrait rester malgré son faible temps de jeu

Malgré son rôle de "super-remplaçant" cette saison (27 titularisations seulement), l'Algérien Riyad Mahrez devrait rester à Manchester City cet été.

Arrivé en provenance de Leicester l'été dernier contre 68 millions d'euros, le milieu international algérien Riyad Mahrez souhaite poursuivre à la saison prochaine, comme il l'a indiqué aux médias britanniques ce lundi, au lendemain du titre de champion d' remporté par les Citizens.

Pour sa première saison à Manchester, le natif de Sarcelles a participé à 43 matches toutes compétitions confondues (sur 61 possibles), pour seulement 27 titularisations. Malgré ce temps de jeu limité, Mahrez en a profité pour délivrer 12 passes décisives et inscrire autant de buts, dont le 3ème des Sky Blues face à & Hove (4-1) dimanche (38ème journée de . Des statistiques dignes d'un "supersub" et dans la lignée de sa dernière saison à Leicester (13 buts et 13 passes décisives en 41 matches disputés en 2017-2018).

"Ce n'est pas simple d'arriver dans une équipe comme celle-là. Je savais que ça n'allait pas être évident durant ma première année, mais je suis confiant ", explique l'international algérien,

Mahrez bloqué par la concurrence

En raison de la forte concurrence et des performances de ses coequipiers Raheem Sterling et Bernardo Silva, tous deux nommés pour le titre de joueur de l’année en Premier League, l'ex-joueur du Havre a été contraint de se contenter d'un statut de remplaçant cette saison, comme l'explique Pep Guardiola : " C’est un joueur incroyablement talentueux, mais en ce moment, on a cinq attaquants. On est contents de lui mais malheureusement, je ne suis pas gentil avec lui "

Mais malgré cette forte affluence de joueurs offensifs, Riyad Mahrez compte donc bien rester au sein du club et s'imposer au fil du temps. "Je suis très heureux ici. Je ne vais pas aller quelque part parce que je ne joue pas. Ça fait partie du jeu, je dois être fort et ne pas me cacher", a déclaré le milieu de terrain de 28 ans.

Rappelons que l'international algérien (44 sélections), deuxième recrue la plus chère de l’histoire du club derrière Kevin De Bruyne (75 millions d'euros), est lié avec le club mancunien pour encore quatre saisons, jusqu'en 2023.