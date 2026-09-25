Manchester City reconnu coupable de 114 infractions : des titres de Premier League pourraient lui être retirés

Manchester City est en grande difficulté. Le club a été reconnu coupable vendredi après-midi de 114 des 115 chefs d’accusation retenus contre lui dans le cadre d’infractions au règlement financier de la Premier League, rapporte The Athletic.

Il y a un an et demi, la Premier League avait constitué un dossier de 115 accusations visant le club de Manchester. Les Citizens auraient enfreint massivement les règles financières.

Sur ces 115 accusations, 54 concernaient par exemple l’absence de transmission d’informations financières précises entre les saisons 2009/10 et 2017/18.

Le président de la Premier League, Richard Masters, avait déjà indiqué auparavant que l’enquête sur les infractions de Manchester City durait plus longtemps que prévu initialement.

Manchester City va toutefois faire appel du verdict d’une commission spécialement désignée. La sanction qui sera infligée au club n’est pas encore connue non plus.

Selon The Athletic, les sanctions possibles sont décrites dans la règle W.51 du règlement de la Premier League. Elles vont d’un blâme et d’amendes à un retrait de points, voire à une exclusion de la Premier League.

Un retrait de points peut être appliqué aussi bien au moment de la décision qu’avec effet rétroactif, ce qui soulève la possibilité que Manchester City puisse même perdre des titres.