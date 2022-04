Manchester City-Real Madrid : Benzema se rapproche d'un record de Cristiano Ronaldo

● Il y a eu 7 buts inscrits mardi soir, plus haut total lors d'une demi-finale de Ligue des Champions, à égalité avec Ajax-Bayern Munich en avril 1995 (5-2) et Liverpool-Roma en avril 2018 (5-2).

● Manchester City a remporté 18 de ses 20 dernières réceptions en Ligue des Champions (2 nuls). Son dernier revers sur ses terres dans la compétition remonte à septembre 2018 contre Lyon (1-2).

● Le Real Madrid s'est qualifié pour le tour suivant lors de 2 des 3 dernières fois où il s'est incliné lors du match aller en phase à élimination directe de Ligue des Champions (contre Wolfsburg en quarts de finale en 2016 et contre le PSG en huitièmes de finale cette saison).

● Le but de Kevin De Bruyne après 1 minute et 35 secondes est le plus précoce inscrit par Manchester City en Ligue des Champions, à égalité avec une réalisation de John Stones contre le Feyenoord Rotterdam en septembre 2017. C'est également le but le plus rapide marqué dans une demi-finale de Ligue des Champions.

● C'est la première fois que le Real Madrid encaisse 2 buts dans les 11 premières minutes d'un match de Ligue des Champions. C'est aussi la deuxième fois que les Espagnols encaissent au moins quatre buts lors d'une demi-finale de Ligue des champions, après avril 2013 chez le Borussia Dortmund (1-4).

● Kevin De Bruyne (Manchester City) a été buteur et passeur décisif lors d'un même match de Ligue des Champions pour la seconde fois en 59 apparitions, après le 26 février 2020 chez… le Real Madrid (1 but, 1 assist également).

● Gabriel Jesus a inscrit 20 buts en Ligue des Champions depuis ses débuts en septembre 2017, plus que tout autre joueur de Manchester City.

● Aucun autre joueur anglais n'a marqué plus de buts en Ligue des Champions à l'âge de 21 ans ou moins que Phil Foden (9, à égalité avec Wayne Rooney).

● Karim Benzema a disputé son 600e match avec le Real Madrid toutes compétitions confondues, devenant le huitième joueur à atteindre ce total avec le club et le premier joueur étranger. Seul Cristiano Ronaldo (10 en 2016-2017) a marqué plus de buts en phase à élimination directe d'une saison de Ligue des Champions que l'attaquant français en 2021-2022 (9).

● Karim Benzema est le quatrième joueur à inscrire au moins 14 buts lors d'une édition de Ligue des Champions après Cristiano Ronaldo (3 fois), Lionel Messi et Robert Lewandowski.