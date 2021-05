Manchester City-PSG, Verratti : "Il faut être prêt à souffrir ensemble"

Présent en conférence de presse ce lundi, le milieu de terrain italien a confiance dans les capacités du PSG pour inverser la tendance face à City.

Le Paris Saint-Germain va avoir fort à faire ce mardi soir pour inverser la tendance face à Manchester City à l'Etihad Stadium et se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale doit marquer au moins deux fois pour se qualifier et disputer sa deuxième finale de C1 en deux ans. Présent en conférence de presse d'avant-match ce lundi, Marco Verratti a été interrogé sur les chances du PSG et la philosophie de jeu à adapter face au Cityzens.

À quel type de match, vous vous attendez demain ?

On s'attend à un très beau match, c'est une demi-finale de Ligue des champions, les deux équipes veulent aller en finale. On est heureux de pouvoir jouer ce type de match, c'est un beau match. Il faut rester tranquille, continuer comme ça, jouer notre jeu, celui qui nous a permis d'arriver jusqu'ici aujourd'hui. Il faudra gérer les émotions. Il y aura des moments où on va souffrir. On a envie de jouer cette finale.

Est-ce que l'avantage pris par Manchester City change l'approche de ce match ?

C'est vrai que mentalement c'est un peu différent. On veut aller en finale, il faut gagner avec deux buts d'écart, ça change un peu. Notre équipe débute tous les matches avec l'envie de gagner, c'est une équipe difficile à jouer, c'est un terrain où il est difficile de gagner mais on va faire tout ce qu'on peut pour aller chercher cette finale. On n'a rien à perdre. Il faut être heureux en allant sur le terrain. C'est un match que tout le monde rêve de jouer. Si on veut arriver en finale, on aura besoin de caractère. On joue avec beaucoup de personnalité à l'extérieur. On aura besoin de tous ces ingrédients. Pour aller en finale, on doit passer par ce type de matches. On veut essayer de faire un gros match pour aller en finale.

Pouvez-vous nous décrire l'ambiance au sein du groupe ?

Il y a une très bonne ambiance. On a encore la possibilité de gagner tous les trophées possibles à un mois de la fin de la saison, cela veut dire qu'on a fait un très beau parcours. Il y a eu un peu de déception après le match aller, mais c'est normal on ne méritait pas de perdre. On a commencé à préparer ce match de Manchester, on a hâte de montrer sur le terrain qu'on peut le faire tous ensemble. Nous sommes un très grand groupe, il faut rester tranquille.On doit être les premiers à croire en nous. Il faut être prêt à chaque duel et ce sera seulement comme ça qu'on pourra remporter ce type de match.

Vous et Kevin De Bruyne êtes des joueurs très créatifs, ce sera difficile de l'arrêter ?

Oui, c'est un joueur très fort, il est fantastique. Maintenant, quand on veut gagner la C1, il faut affronter les meilleurs. Il n'y a pas que lui, Manchester City a d'autres grands joueurs. Le football est un sport d'équipe. Il faudra chercher à rendre le match difficile à De Bruyne grâce à notre collectif.

"Un coup de génie peut changer le match"

Vous avez dit qu'il faut être un guerrier sur le terrain, ce sera la clé pour se qualifier ?

La clé principale c'est de jouer au football, de se créer des occasions, de profiter aussi. Le football est un plaisir surtout ce type de match. Il y a le mental aussi. Il faut un tout. Un ensemble de choses pour gagner la Ligue des champions, ça se joue sur des petits détails. Les 90 minutes ne peuvent pas se passer comme on le souhaite, il faut faire attention à tout, le moindre petit coup de génie peut changer le match, comme nous avec Mbappé.

On parle beaucoup de De Bruyne mais est-ce que l'objectif ce n'est pas aussi de réduire l'influence de Gündogan et Rodri ?

Oui c'est un collectif très fort depuis l'arrivée de Guardiola. La plupart des joueurs évoluent ensemble depuis quatre ou cinq ans. On a fait un bon match à l'aller, la deuxième période était moins bonne mais parce qu'en face il y a une grande équipe. Gundogan et Rodri sont des très bons joueurs qui contrôlent l'équipe. Il faut prendre le contrôle du milieu pour faire un grand match.

Que pouvez-vous faire sur le terrain pour éviter de souffrir ?

Prier Dieu (rires) Nous ne sommes pas des aliens. On va souffrir. Si on ne souffre pas... On joue en Ligue des champions contre l'une des meilleures équipes au monde, on sait qu'on va souffrir. Les moments où on doit souffrir, il faut souffrir ensemble. C'est le sport, le football, il y a des moments pour avoir des occasions et marquer et d'autres pour souffrir. C'est sûr que ce ne sera pas facile d'aller en finale. On le savait. On a souffert quelque jusqu'à la dernière minute face au Bayern Munich, face au FC Barcelone aussi, mais c'est normal. On est prêts à tout pour rejoindre la finale demain.

Manchester City aime conserver le ballon, comment rester calme sans le ballon ?

Guardiola a toujours fait ça, il aime avoir le contrôle du jeu, accélérer quand il veut, calmer le jeu quand il veut. Il faut se concentrer sur nous. On a une grande équipe, un grand entraîneur. Il faut rester lucide, calme, on aura notre opportunité. On n'a pas perdu 4-0 à l'aller, il n'y a pas besoin d'un miracle. Ils ont un petit avantage, mais on est là, on est proche. Cela passera par des petits détails. Si City veut jouer avec le ballon, ce sera à nous de jouer avec notre style de jeu demain.