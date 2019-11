Manchester City privé d'Ederson pour le choc contre Liverpool

Le gardien numéro 1 des Citizens n'est pas rétabli pour le duel au sommet contre Liverpool, programmé ce dimanche (17h30).

Ce dimanche, tous les regards seront tournés vers le choc entre et (17h30). Un duel au sommet entre les deux équipes les plus performantes en depuis deux ans et demi, deux équipes qui s'étaient livrées une bataille époustouflante dans la dernière ligne droite de la saison passée, avec un sacre des Light Blues au finish.

Autant dire que ce match devrait tenir toutes ses promesses, d'autant que ce sont les Reds qui font la course en tête cette saison. Et pour ce choc, Manchester City sera privé de son gardien numéro 1 Ederson. Sorti à la pause du match de contre l' (1-1) en raison d'une blessure musculaire, le Brésilien est trop juste. Il sera remplacé par Claudio Bravo, qui avait été exclu mercredi, laissant sa place... au défenseur Kyle Walker.

"Il n’est pas capable de jouer demain", a expliqué Pep Guardiola en conférence de presse, au sujet de son portier habituellement titulaire. "Je ne sais pas [pendant combien de temps il sera absent. Mais dimanche il ne pourra pas jouer".



"Mais nous avons un autre gardien de top niveau. Claudio Bravo peut le faire aussi, bien sûr", a continué le technicien espagnol, qui ne manquait pas d'éloges sur le gardien international chilien passé par le Barça.



"Nous avons remporté la Coupe Carabo et la dernière Coupe FA grâce à Claudio. C’est un gardien exceptionnel. Il a remporté de nombreux matches avec son équipe nationale, le . Donc, pas de doute", a conclu Guardiola.