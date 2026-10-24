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Manchester City se prépare à relancer la piste du latéral droit de Chelsea Malo Gusto lors du prochain mercato de janvier, après que le club londonien a revu à la baisse le prix élevé qu’il réclamait cet été. Le club de l’Etihad Stadium avait auparavant quitté les négociations lorsque Chelsea avait exigé une somme qui aurait pulvérisé le record mondial pour le transfert d’un latéral.

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Une valorisation revue à la baisse tente les dirigeants de l’Etihad

Selon TEAMtalk, City souhaite toujours attirer le défenseur de 23 ans dans le nord-ouest cet hiver si les dirigeants de Stamford Bridge assouplissent encore leurs exigences financières. Chelsea avait auparavant découragé ses rivaux anglais de tenter de le recruter cet été en réclamant 70 millions de livres sterling, soit plus que les 57 millions de livres sterling versés par le Paris Saint-Germain pour Achraf Hakimi, un record mondial pour un arrière droit. Ces exigences ont toutefois été revues à la baisse à l’approche du mercato hivernal.

L’affaire financière pèse sur le recrutement hivernal

Gusto avait initialement signé un contrat de sept ans avec le club de l’ouest de Londres en janvier 2023, lors de son transfert de l’Olympique Lyon pour 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling). Il était resté en prêt en France avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers cet été-là. Sous contrat jusqu’en juin 2030, le Français a disputé cinq matches de Premier League et deux de Carabao Cup lors de la saison 2026-2027.

Le média indique que City voit en ce latéral polyvalent un renfort idéal sur le long terme, doté d’une importante marge de progression, et serait prêt à reprendre les négociations si les conditions financières devenaient plus favorables.

Toutefois, une éventuelle démarche en janvier dépend de l’issue de la procédure en cours concernant les infractions du club aux règles financières. Les possibles sanctions sportives qui en découleraient pourraient limiter sa capacité à inscrire de nouveaux joueurs et ont créé une incertitude plus générale autour de ses projets pour le mercato hivernal.

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La profondeur de l’effectif assouplit la position de Chelsea

À Stamford Bridge, la forte concurrence pour les places sous les ordres de l’entraîneur principal Xabi Alonso pourrait convaincre les dirigeants de vendre Gusto si une offre acceptable leur parvient.

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Le capitaine Reece James reste le premier choix lorsqu’il est apte, tandis que la nouvelle recrue italienne Marco Palestra, Josh Acheampong, issu du centre de formation, et l’ailier Pedro Neto, qui a souvent dépanné au poste de piston droit cette saison, offrent tous des solutions de rechange.

Bien que James soit actuellement indisponible en raison d’une blessure, Chelsea s’attend à retrouver son capitaine fin janvier ou début février. Son absence temporaire ne devrait donc ni empêcher le départ de Gusto ni dissuader City de prendre la température.

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Des négociations en janvier qui dépendront du prix

La concrétisation d’un transfert cet hiver dépendra, en définitive, de la capacité de City à éviter une interdiction de recruter et de celle de Chelsea à accepter un montant de compromis réaliste. Après avoir déjà abaissé sa valorisation initiale de 70 millions de livres sterling, le club londonien doit déterminer quelle somme suffirait à autoriser le départ d’un joueur fiable en Premier League vers un rival direct. En attendant, Gusto continuera de se battre pour obtenir du temps de jeu sous les ordres d’Alonso avant l’ouverture du mercato au début de la nouvelle année.