Manchester City prend la tête du classement grâce à une victoire étriquée sur Burnley, qui est relégué après une seule saison dans l’élite

Mercredi soir, Manchester City a pris les commandes de la Premier League. L’équipe de Pep Guardiola s’est imposée 1-0 sur la pelouse de Burnley et compte désormais le même nombre de points qu’Arsenal. Le goal average est aussi identique, mais grâce à une meilleure différence de buts, les Citizens occupent la première place. Pour Burnley, en revanche, c’est l’heure de la descente : après une seule saison dans l’élite, le club est relégué en Championship.

Longtemps favori, Arsenal semblait filer vers son premier titre depuis 2004. Mais l’écart considérable qu’il avait creusé avec Manchester City s’est évaporé : les Londoniens ont perdu le fil.

Les Gunners, d’abord battus à domicile par Bournemouth (1-2), puis dominés par City (2-1) le week-end dernier, ont vu leur avance fondre à trois points avant la rencontre de mercredi.

Les visiteurs, avec Nathan Aké et Tijjani Reijnders sur le banc, ont dominé la première période et se sont créé une occasion franche par l’intermédiaire de Rayan Cherki, dont le tir a heurté le poteau après une déviation de Martin Dúbravka. Peu après, Erling Braut Haaland a ouvert le score (0-1), le Norvégien gardant son sang-froid après avoir été lancé en profondeur par Jérémy Doku.

Burnley s’est toutefois régulièrement montré dangereux, notamment par l’intermédiaire des Néerlandais Quilindschy Hartman et Zian Flemming. De l’autre côté du terrain, Dúbravka a sauvé son équipe à plusieurs reprises.

Après la pause, Manchester City a maintenu son emprise et a même frappé le poteau par Haaland, sans réussir à alourdir le score.

Les Clarets, 19es de Premier League, ont ainsi entretenu l’espoir jusqu’au coup de sifflet final. Les Londoniens, eux, retournent en deuxième division après une seule saison. De son côté, Manchester City fait un pas de géant vers un onzième titre de champion.