Manchester City : pourquoi le transfert de Bernardo Silva n'aboutit pas ?

Pep Guardiola a confirmé que l'international portugais voulait partir avant la fin du mercato, mais le temps presse pour conclure un accord.

En regardant la performance de Bernardo Silva contre Norwich City, personne n'aurait la moindre idée que l'international portugais souhaite quitter Manchester City. L'énergie était intense, comme elle l'a toujours été depuis son arrivée en provenance de Monaco en 2017. Tout comme son adresse technique et l'interaction avec ses coéquipiers. Manchester City était de retour à son meilleur niveau en faisant exploser les Canaris nouvellement promus, avec un Bernardo multipliant les efforts dans un milieu de terrain dynamique.

Pourtant, le joueur de 27 ans, à qui il reste deux ans de contrat, pourrait encore partir avant la fin du mercato à la fin du mois. L'AC Milan est le club le plus récent à être lié à Bernardo, mais Goal comprend qu'il ne sera pas transféré à San Siro, car il préférerait être transféré en Espagne pour se rapprocher de son Portugal natal. Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid ont tous deux été évoqués comme des destinations possibles mais, malheureusement pour Bernardo, il est devenu victime de son propre succès.

Après avoir aidé Manchester City à remporter trois titres de Premier League au cours de ses quatre années au club, s'être attiré les louanges de Pep Guardiola et avoir signé une prolongation de contrat en 2019, il est désormais hors de portée de nombreux grands clubs européens, durement touchés par la crise économique provoquée par Covid-19. Guardiola a confirmé que Bernardo voulait partir plus tôt peu après la reconduction de l'équipe pour la campagne 2021-22, mais un transfert semble de plus en plus probable.

"Il n'y a pas que Bernardo Silva", a expliqué l'entraîneur de Manchester City. "Il y a deux, trois ou quatre joueurs qui veulent partir. Mais ce sont nos joueurs et ils sont sous contrat. Quand ils veulent partir, nous sommes ouverts pour discuter d'absolument tout, mais cela dépend d'eux".

"Sinon, ils continueront à s'entraîner très bien, ils resteront ici et je déciderai s'ils restent ou non. Les joueurs qui veulent partir savent que la porte est ouverte parce que nous ne voulons pas que quelqu'un ici soit insatisfait. Mais ils doivent trouver un club. Sinon, ils resteront ici", a conclu l'Espagnol. Dans le cas de Bernardo Silva, c'est maintenant à son agent Jorge Mendes de voir s'il peut faire fonctionner sa magie pour lui trouver une porte de sortie avant la fermeture du mercato.

Être utilisé comme une monnaie d'échange dans l'offre de plus de 100 millions de livres sterling pour Harry Kane de Tottenham aurait certainement été particulièrement bénéfique pour Manchester City, alors qu'ils luttent pour sortir de l'impasse actuelle sur l'avenir de l'attaquant anglais. Jusqu'à présent, aucun accord n'a été trouvé et le président des Spurs, Daniel Levy, est resté sur sa position, à savoir qu'il ne vendra pas son attaquant vedette, à qui il reste encore trois ans de contrat.

Manchester City doit également se débarrasser d'un joueur très en vue s'il veut financer une transaction pour sa cible prioritaire, mais Bernardo Silva n'est guère intéressé par l'idée de rejoindre une équipe qui a terminé septième de la Premier League et qui joue en Europa Conference League. Sa position est compréhensible et ne pose aucun problème dans un club où il est réputé pour son professionnalisme. La vie de vestiaire est difficile pour de nombreux joueurs étrangers en Premier League, qui font partie d'un cycle épuisant de matches, de tests COVID-19, d'entraînements et de séjours à la maison, mais Bernardo s'est comporté et a fourni une performance impeccable.

Très populaire auprès des joueurs et de l'équipe de Pep Guardiola, sa présence au sein de l'équipe première manquerait cruellement s'il partait. Sur le terrain la saison dernière, il a joué un rôle clé dans le parcours de City jusqu'à la finale de la Ligue des champions, en démarrant tous les matchs de groupe sauf deux, ainsi que deux tiers des matchs de Premier League. Cependant, cela ne donne pas une image complète. C'est sa flexibilité et son bonheur d'endosser n'importe quel rôle qui le rendent encore plus précieux.

Au début de la série de 15 matches gagnés par City, qui a été déterminante pour la reconquête du titre, Bernardo a débuté les 13 premiers matches et a joué à cinq postes lors des sept premiers matches. Contre Southampton, Chelsea et Crystal Palace, il était ailier droit, à domicile contre Newcastle il était à gauche, et il a joué comme faux neuf contre Aston Villa. Il est revenu au poste de numéro 10 pour la visite de Brighton et a ensuite joué en tant que milieu de terrain central lors de la victoire à West Brom.

Sans Sergio Aguero pendant une grande partie de la saison dernière, Guardiola a été obligé de remanier son effectif pour couvrir son absence et Bernardo Silva est le type de joueur qui s'adapte si rapidement à chaque demande. Manchester City devrait avoir moins besoin de ce genre d'adaptation cette saison, surtout s'ils parviennent à conclure un accord pour Kane dans les derniers mois de la fenêtre. L'inconvénient pour Bernardo est qu'il pourrait être poussé plus bas dans la hiérarchie avec l'arrivée de Jack Grealish et l'émergence de Phil Foden.

Ni Foden ni Kevin De Bruyne n'étaient disponibles pour la victoire de samedi contre Norwich et Bernado Silva devra se battre pour un rôle de titulaire lorsqu'ils le seront. C'est-à-dire s'il n'obtient pas ce qu'il souhaite et s'il n'est pas transféré en Espagne cet été. Mais le temps presse pour un joueur que de nombreux clubs, dont Manchester City, seraient heureux d'avoir dans leur effectif le 1er septembre.