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RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Jonathan van Haaster
Traduit par

Manchester City peut s’estimer heureux de sa victoire arrachée de haute lutte en Allemagne

RB Leipzig vs Manchester City
RB Leipzig
Manchester City
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Manchester City a arraché une victoire au terme d’un match très disputé en Ligue des champions mercredi soir. En déplacement en Allemagne, les Anglais n’ont pas été supérieurs au RB Leipzig, mais ils se sont montrés nettement plus efficaces et ramènent les trois points à l’Etihad grâce au but de la victoire inscrit en fin de match par Erling Braut Haaland : 2-3. City compte désormais neuf points en quatre rencontres, tandis que Leipzig en compte trois, comme le Feyenoord notamment.

La première occasion franche du match a été pour Rayan Cherki. Le meneur de jeu a tiré juste à côté du but est-allemand après un superbe ballon d’Enzo Fernández.

Le gardien de City, Gianluigi Donnarumma, a ensuite failli encaisser un but particulièrement bête en négociant mal une frappe puissante d’Antonio Nusa. À son grand soulagement, le ballon a atterri de justesse sur le toit de son but.

Cet épisode a quoi qu’il en soit donné confiance à Leipzig. L’équipe de l’entraîneur Martin Demichelis a de nouveau frôlé l’ouverture du score sur une frappe lointaine de Christoph Baumgartner et s’est montrée solide défensivement. City a eu beaucoup de mal à franchir le mur allemand.

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Il était donc révélateur que City prenne finalement l’avantage à la Red Bull Arena grâce à un but contre son camp. Une longue passe de Fernández est arrivée sur la gauche de la surface, où Nico O’Reilly a centré sans attendre. Castello Lukeba a alors envoyé le ballon dans son propre but d’un geste inexplicable.

Leipzig méritait mieux que d’être mené et s’est d’abord de nouveau heurté à Donnarumma, auteur d’une belle parade sur une frappe puissante de Baumgartner. Peu après, Leipzig a toutefois égalisé. Donnarumma s’attendait à un centre de Ridle Baku, qui l’a compris et a complètement surpris l’Italien au premier poteau : 1-1.

Les Allemands sont également passés tout près du 2-1 par l’intermédiaire d’Ezechiel Banzuzi, ancien international espoirs néerlandais, mais sa tentative est passée à quelques centimètres du mauvais côté du poteau. Dans une seconde période passionnante, City a vite puni cette occasion manquée grâce à une tête précise de Fernández, sur une passe d’Iliman Ndiaye.

City n’a cependant pas pu profiter longtemps de cet avantage. Nusa, de loin le meilleur joueur de la première période, a marqué d’une belle frappe du gauche dans le petit filet opposé, sur une passe de Christopher Nkunku, sans laisser la moindre chance à Donnarumma. City a néanmoins fini par l’emporter. Au second poteau, Haaland a repris en glissant un centre d’Elliott Anderson : 2-3.

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