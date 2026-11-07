Manchester City a subi samedi sa troisième défaite consécutive en Premier League. L’équipe de l’entraîneur Enzo Maresca n’a pas réussi à surmonter le départ canon de Nottingham Forest et s’est inclinée 3-1. L’ancien attaquant de City Liam Delap a largement contribué à la victoire de Forest avec deux buts. City compte désormais six points de retard sur le leader Arsenal et Brighton peut, en outre, le faire reculer à la troisième place ce week-end. Forest grimpe à la seizième place, ce qui signifie que Manchester United, avec un match de moins, occupe désormais la dix-huitième place.

Le match avait à peine commencé depuis cinq minutes lorsque Forest a ouvert le score, en grande partie grâce à Jair Cunha. Le défenseur brésilien a récupéré le ballon dans les pieds d’un Josko Gvardiol inattentif et s’est avancé avec assurance vers la surface avant de ne laisser aucune chance à Gianluigi Donnarumma d’une frappe rasante : 1-0.

Forest dominait et continuait d’attaquer avec entrain. Xaver Schlager a enrayé une offensive de City et transmis le ballon à Delap, lancé à pleine vitesse. Sans être inquiété, celui-ci a poursuivi sa course jusque dans la surface avant de décocher une frappe dévastatrice. Donnarumma n’a, une nouvelle fois, rien pu faire : 2-0.

City a mieux joué à l’approche de la pause et semblait en passe de réduire l’écart à 2-1 lorsqu’Erling Braut Haaland s’est retrouvé seul face à Matz Sels. Le Norvégien a éliminé le gardien, mais le remarquable Cunha a dégagé sa frappe juste devant la ligne de but. Quelques instants plus tard, une reprise de volée d’Elliott Anderson a été captée par Sels.

City est rapidement revenu dans le match en seconde période. Une attaque sur le côté gauche semblait échouer, jusqu’à ce que le ballon repoussé arrive idéalement devant Cherki. Le Français a envoyé une superbe demi-volée du gauche en pleine lucarne : 2-1. Peu après, Doku a lui aussi frôlé l’égalisation avec une frappe sur le poteau.

City a nettement accéléré, mais Haaland n’était pas dans un bon jour et un corner a filé directement sur le poteau. De l’autre côté, Forest n’a pas eu plus de réussite lorsque la frappe déviée de Ryan Yates est retombée sur le dessus de la transversale, au-dessus d’un Donnarumma soulagé.

Au moment même où City accélérait encore, Forest a porté le score à 3-1 sur une contre-attaque d’école. Morgan Gibbs-White s’est projeté vers l’avant et a servi Delap, qui avait accompagné l’action. Ce dernier a marqué d’une frappe puissante passée par l’intérieur du poteau, déclenchant une explosion de joie au City Ground : 3-1.