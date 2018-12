Manchester City, Pep Guardiola : "Trop tôt pour dire que la course au titre est terminée"

L'entraîneur de Manchester City ne compte pas rendre les armes dans la course au titre avec Liverpool et Tottenham.

Battu sur la pelouse de Leicester ce mercredi, Manchester City n'a jamais semblé autant en difficulté en Premier League depuis l'arrivée de Pep Guardiola. Les Citizens viennent d'enchaîner une deuxième défaite en autant de rencontres ce qui ne leur était plus arrivé depuis deux ans. Mais surtout, les hommes de Pep Guardiola sont tombés à la troisième place du classement et comptent désormais sept points d'avance sur Liverpool, leader.

Néanmoins, le championnat est encore long et Pep Guardiola est bien placé pour le savoir. Devant les médias, l'entraîneur espagnol a refusé de voir Manchester City être écarté de la course pour le titre si tôt dans la saison ; "Depuis janvier et février, la saison dernière, les gens ont déclaré: "La Premier League est terminée". Vivre avec ça n’est pas facile".

L'article continue ci-dessous

Ne penser qu'à Southampton

"Il y a un mois, les gens ont parlé du match contre Liverpool et trois ou quatre matches avant. Le football, c'est que vous pouvez gagner beaucoup de matches et que vous pouvez perdre beaucoup de matches. Quand j’étais au FC Barcelone pendant une période, j’ai perdu quatre matches de suite", a expliqué l'entraîneur de Manchester City. À ne pas rater Mercato - Hazard donne un indice sur son avenir et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Real Madrid

Barça, Messi : "Mon fils Thiago me critique parfois"

Salah, Icardi et les joueurs venus au soutien de Koulibaly

Koulibaly et l'Inter sanctionnés par la fédération italienne

L'Espagnol appelle ses joueurs à se concentrer uniquement sur le prochain match : "Le problème le moins important est Liverpool, nous devons penser à Southampton. Je n’oublie pas qui nous sommes, quelle est notre équipe, à quel point ces gars que j’ai dans le vestiaire sont exceptionnels. La réalité est que nous avons perdu trois matches sur quatre et les deux derniers".

"Si vous voulez être de vrais prétendants, vous devez gagner à nouveau. Si vous ne le faites pas, ce ne sera pas possible", a conclu Pep Guardiola. Après Southampton, Manchester City enchaînera avec le choc contre Liverpool dans ce qui sonnera déjà comme un match de la dernière chance pour les Citizens car en cas de défaite il sera compliqué de revoir les Reds.