Manchester City, Pep Guardiola salue la performance de Bernardo Silva : "Je n'ai pas vu une telle performance depuis un moment"

Impressionnant contre Liverpool, Bernardo Silva a été encensé par Pep Guardiola après la victoire de Manchester City ce jeudi soir.

Manchester City a relancé la course au titre. Les Citizens n'ont pas manqué le coche contre Liverpool ce jeudi soir. Manchester City s'est imposé en fin de rencontre grâce à des buts de Sergio Aguero et Leroy Sané et revient ainsi à quatre points des Reds au classement de la Premier League. Mais les hommes de Pep Guardiola se sont surtout imposés grâce à leur milieu de terrain qui a pris le dessus sur celui de Liverpool.

Fernandinho a une nouvelle fois démontré toute son importance dans le système de jeu de Manchester City, mais c'est surtout Bernardo Silva qui a impressionné à l'Etihad Stadium. L'ailier portugais, repositionné au milieu de terrain a réalisé une performance XXL avec un investissement défensif rarement vu et un impact offensif de premier ordre. Après la rencontre, l'ancien de l'AS Monaco a été encensé par Pep Guardiola.

"Pas besoin d'être grand au football"

"Bernardo Silva a tout fait. Il est le plus petit, mais il nous montre que pour jouer au football, il n'est pas nécessaire d'être plus grand ou plus physique. Il est incroyable. Je n'ai pas vu une telle performance depuis un moment. C'était propre et intelligent. Contre Van Dijk, il était à l'aise", a indiqué l'entraîneur espagnol de Manchester City véritablement sous le charme de la performance du Portugais.

Arrivé de l'AS Monaco à l'été 2016, Bernardo Silva a passablement évolué depuis son arrivée en Angleterre et est même désormais capable de jouer un cran en dessous, dans l'entrejeu, sous la houlette de Pep Guardiola. Avec les blessures récurrentes de Kevin De Bruyne cette saison, l'international portugais s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans le système de jeu de l'ancien technicien du FC Barcelone.

Auteur de cinq buts et six passes décisives en vingt journées de Premier League cette saison, Bernardo Silva a franchi un cap. Manchester City aura besoin de son maître à jouer Portugais pour réussir à rattraper Liverpool au classement et parvenir à conserver son titre de champion d'Angleterre. Ce ne sera pas une mince affaire, mais les Citizens sont prêts à relever le défi.