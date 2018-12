Manchester City, Pep Guardiola rend hommage à la maturité de Raheem Sterling

L'entraîneur de Manchester City a été impressionné par le travail de Raheem Sterling en dehors du terrain et pense que ça l'aidera sur le terrain.

Victime d'insultes racistes contre Chelsea et pris dans une polémique l'été dernier concernant un tatouage "choquant" pour certains, Raheem Sterling a bien évolué dernièrement. L'ailier de Manchester City s'investit en dehors du terrain afin d'aider sa communauté. Il a récemment oeuvré pour éviter la destruction de Bridge Park, un centre de loisirs situé dans le nord ouest de Londres où il a grandi.

En conférence de presse, Pep Guardiola a rendu hommage à son joueur dont il était fier : "Le geste parle pour lui-même. S'il est plus mûr, bien sûr, dans quelques années, il le sera aussi. C'est un geste incroyable. Ce genre de choses va toujours revenir dans sa vie privée, dans sa propre vie, avec la famille d'une manière positive. Il a le sentiment qu'il peut le faire ou qu'il veut le faire, alors au final, de belles choses se passent, arrivent dans sa vie".

Guardiola encourage Sterling à continuer

"Quand Raheem fait ce genre de geste, c'est parce que cela va aider les gens. La vie était si généreuse et si agréable pour lui jusqu'à présent, en ce qui concerne son métier et tout le reste. Il peut contribuer et créer une société meilleure pour les autres, c'est incroyable. Juste pour dire merci pour les belles choses qu'il a faites", a ajouté l'entraîneur des Citizens.

Pep Guardiola considère que ce genre d'attitudes peut aider Raheem Sterling dans sa carrière de footballeur : "Oui bien sûr. "Les gens disent: "Non, non, les gens dans le sport ne peuvent rien faire, ne peuvent pas parler de politique, ne peuvent pas rendre justice. Bien sûr que nous devons le faire. S'il y croit, c'est une bonne chose, c'est bien. Je l'apprécie. En tant que membre de la société, c'est bien".



"Juan Mata, ce qu'il fait avec sa fondation. Lui et beaucoup de gens font beaucoup de choses pour les enfants. Vincent Kompany. Beaucoup de gens font ces choses et les autres ne remarquent pas, mais ils le font. Mais je Je suis sûr qu'ils le font parce qu'ils se sentent mieux. C'est bien, j'aime bien", a conclu l'ancien entraîneur du FC Barcelone.