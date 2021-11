Manchester City : Pep Guardiola répond au FC Barcelone pour Raheem Sterling

L'entraîneur de Manchester City reste "convaincu" que le FC Barcelone pourrait s'intéresser à Raheem Sterling si une approche était faite. Les difficultés financières très médiatisées du Camp Nou ont forcé les Blaugrana à se séparer d'un certain nombre d'atouts précieux, et les comptes doivent être équilibrés avant de chercher à se renforcer à nouveau.



Cependant, il a été question d'un certain nombre de cibles identifiées pour le mois de janvier, et l'attaquant de Manchester City, Raheem Sterling, serait dans le collimateur des recruteurs du Camp Nou. Guardiola et City sont désireux de garder un joueur de 26 ans qui a fait ses preuves sur leurs livres, mais on admet à l'Etihad Stadium que l'intérêt de Barcelone pourrait être difficile à repousser.



"Nous avons trop de travail à faire, mais si Barcelone s'intéresse à l'un de nos joueurs, je suis convaincu qu'il peut l'avoir", a déclaré Guardiola lorsqu'il a été interrogé par Mundo Deportivo sur les rumeurs concernant Sterling. "La ville, le club, l'histoire et cela pour les entraîneurs, pour les joueurs séduit toujours beaucoup. Si Barcelone s'intéresse à l'un de nos joueurs, ils vont lancer la machine, c'est un paquebot. Barcelone, dans le bon comme dans le mauvais sens, peut faire ce qu'il veut".



Guardiola plus ferme concernant Bernardo Silva et Laporte

L'entraîneur de Manchester City a également réagi lorsqu'on l'a pressé davantage sur les joueurs qui pourraient quitter Manchester pour la Catalogne, Aymeric Laporte et Bernardo Silva étant également fortement liés au FC Barcelone : "Je n'en ai aucune idée, pas que je sache. Et évidemment, je ne vous le dirais pas non plus".



Alors que Guardiola est réticent à spéculer sur ce que l'avenir pourrait réserver à Sterling, il continue de générer de nombreux potins à l'approche du mercato hivernal. Il est présent dans l'effectif de Manchester City depuis 2015, cumulant 307 apparitions et devenant une source régulière de buts sous la direction de son entraîneur actuel.



La concurrence pour les places est féroce à l'Etihad, cependant, et un montant record de 115 millions d'euros a été investi dans Jack Grealish par les champions en titre de la Premier League au cours de l'été. Sterling n'est plus assuré d'une place de titulaire et n'a pas non plus voulu s'engager dans de nouveaux termes avec City qui prolongeraient son association avec le club au-delà de 2023.