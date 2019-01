Manchester City, Pep Guardiola : "Presque impossible de concurrencer le Barça et le Real pour certains joueurs"

L'entraîneur de Manchester City est revenu sur la signature de Frenkie De Jong au FC Barcelone plutôt que chez les Citizens ou au PSG.

La saga Frenkie De Jong a enfin pris fin cette semaine. Le grand espoir du football néerlandais a décidé de rejoindre le FC Barcelone l'été prochain, plutôt que le PSG et Manchester City. Si les supporters catalans sont ravis du choix du milieu de terrain de l'Ajax, ceux du PSG et des Citizens ont de quoi être déçus. En conférence de presse, Pep Guardiola a confessé que le Barça et le Real Madrid ont un avantage sur le marché des transferts.

"Le marché des transferts, les salaires, augmentent beaucoup. Après Neymar au PSG, il a atteint des niveaux incroyables. C'est malheureusement la raison pour laquelle nous avons dépensé beaucoup pour changer l'équipe. Nous devons être plus rapides et plus intelligents et essayer d'acheter les joueurs. Nous devons nous adapter. C’est difficile d’acheter les meilleurs joueurs à un bon prix. C’est presque impossible", a indiqué l'entraîneur de Manchester City.

"Être plus rapide et plus intelligent"

"Nous devons peut-être faire confiance aux jeunes joueurs et les aider à développer leur propre personnalité ici. J'ai souvent répété à Barcelone et au Real Madrid qu'il était impossible de lutter contre eux. Pour le prestige, l'incroyable championnat, leurs clubs incroyables. Les joueurs doivent prendre leurs propres décisions. Quand ils ne veulent pas venir c'est parce qu'ils veulent un autre endroit. Il y a d'autres options et nous allons essayer si nous pensons avoir besoin de joueurs dans cette position", a ajouté l'Espagnol.

Pep Guardiola a commenté l'évolution du marché des transferts : "Je pense que nous essayons de maintenir l'harmonie dans les vestiaires avec les salaires. Lorsque vous n'avez pas d'équilibre avec cela, il y a toujours un problème d'humeur dans les vestiaires. L’une des bonnes choses que City a faites est de garder cet équilibre. La réalité est qu’il n’ya pas qu’une ou deux équipes qui paient beaucoup sur les salaires. Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Avant les rumeurs, c’était seulement le PSG et Manchester City, c'est fini, tout le monde peut payer beaucoup en frais et salaires, ce n'est pas seulement en Angleterre, c'est en Italie, en Espagne, en France, peut-être pas en Allemagne".

"Il y en a beaucoup et parfois nous ne pouvons pas rivaliser avec ça. C'est pourquoi nous devons être plus rapides, plus rapides et ne pas nous inquiéter. Je ne sais pas! Les autres sont plus rapides et plus intelligents, comme nous essayons de le faire. Sur le marché, il y a beaucoup de joueurs, dans les positions dont nous avons besoin, mais même la saison prochaine, si nous ne pouvons prendre personne, l'équipe reste bonne. Je suis tellement satisfait de ce que City a fait", a conclu l'Espagnol.