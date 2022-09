Manchester City : Pep Guardiola prend la défense de Jack Grealish

L'Espagnol a dit à Jack Grealish d'ignorer les critiques et affirme que l'attaquant de Manchester City apporte une grande contribution à l'équipe.

Si Erling Haaland connaît des débuts de rêve avec Manchester City et empile les buts en Premier League et en Ligue des champions, ayant au passage remporté le titre de meilleur joueur du mois d'août en championnat, pas toutes les recrues ne connaissent une adaptation aussi rapide. C'est notamment le cas de Jack Grealish.

Grealish déçoit encore

Devenu le joueur britannique le plus cher de l'histoire l'an dernier avec un transfert de plus de 100 millions d'euros, l'ailier des Cityzens n'a toujours pas marqué ou délivré de passe décisive cette saison, bien que sa saison ait été affectée par une blessure à la cheville. Mais il s'est montré très frustré lors de la victoire en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund en milieu de semaine.

Jack Grealish a été remplacé alors que Manchester City était mené 1-0 par le Borussia Dortmund, avant que des buts de John Stones et Erling Haaland ne renversent la situation et permettent aux hommes de Pep Guardiola de l'emporter. Pourtant, malgré son bilan assez faible depuis son transfert chez les Cityzens, Jack Grealish peut compter sur le soutien sans faille, ou presque, de son entraîneur.

"Il n'y a pas que les buts et les passes décisives qui comptent"

"Je veux qu'il marque des buts et qu'il fasse des passes décisives, et il le fait aussi. Mais il ne s'agit pas de cela, il s'agit de sa contribution sans le ballon et de ce qu'il peut produire pour les autres et les nombreuses, nombreuses choses qu'il est capable de faire", a déclaré Pep Guardiola en conférence de presse avant le choc contre les Wolves.

Interrogé sur les critiques extérieures, l'Espagnol a ajouté : "Je leur dis toujours : Vous savez exactement comment vous avez joué, ce que nous cherchions, quel était le plan de jeu, si ça a marché ou pas. Maintenant, vous le rejouez, mais est-ce qu'ils connaissaient le plan, s'il était mauvais ou positif - ils ne le savent pas, mais vous le savez, donc vous n'avez pas à écouter ce que les gens disent, si vous avez bien ou mal joué. Vous savez, et chacun d'entre nous sait si vous avez fait de votre mieux ce jour-là."

Une grande partie de la critique a tourné autour de son manque de but et du fait qu'il était plus courageux avec le ballon dans son club précédent, Aston Villa. Grealish a également déclaré précédemment qu'il avait l'impression d'avoir plus de liberté lorsqu'il jouait pour l'Angleterre. Il espère faire partie de l'équipe de Guardiola pour le déplacement chez les Wolves avant de rejoindre l'Angleterre pour les rencontres de la Ligue des Nations contre l'Italie et l'Allemagne.