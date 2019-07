Manchester City - Pep Guardiola pousse un coup de gueule contre le "calendrier fou"

L'entraîneur des Citizens regrette les cadences infernales du ballon rond et notamment les courtes périodes de coupure entre deux saisons.

Pep Guardiola n'est pas du genre à avoir sa langue dans sa poche. Quand il n'apprécie pas quelque chose, l'entraîneur de le dit haut et fort. Dans son viseur ces derniers jours, le calendrier imposé par les fédérations et les sponsors, entre la reprise des compétitions officielles et les tournées de pré-saison.

Le technicien catalan fustige ainsi un "calendrier fou" qui ne permet plus aux joueurs de se reposer et de reprendre entre deux saisons comme avant. Le vainqueur de la 2019 n'apprécie pas ce rythme infernal qui risque de mettre en danger la condition physique des joueurs.

"Je ne veux pas qu'ils reviennent s'ils ne sont pas en forme"

"Certains vont revenir le 29 ou le 30 juillet, d'autres le 3 ou 4 août. C'est à eux de décider s'ils veulent trois ou quatre semaines de vacances. Je ne veux pas qu'ils reviennent s'ils ne sont pas en forme, s'ils sont fatigués ou s'ils ne se sont pas remis d'une rude saison. On ne doit pas oublier que l'on commence notre saison alors que Mahrez n'a pas fini la précédente."

L'article continue ci-dessous

Pep Guardiola évoque ainsi le Community Shield à venir, contre , le 4 août prochain. Sadio Mané sera d'ailleurs absent pour cette rencontre, après confirmation de Jürgen Klopp en conférence de presse mardi. D'ailleurs l'entraîneur des Reds partage le point de vue de son confrère sur cette situation de plus en plus compliquée.

"C’est difficile, difficile pour les garçons. Tout ira bien cette saison. Mais à long terme ? Nous devons changer. Il doit y avoir des pauses. Allez, laisse-les partir. Soyez brave. Ne traitez pas chaque match comme si c’était le dernier d’une décennie."