Manchester City, Pep Guardiola : "Leroy Sané est le meilleur ailier du monde"

Buteur face à Schalke 04, Leroy Sané a été encensé par son entraîneur, Pep Guardiola, avant la finale de League Cup contre Chelsea.

Leroy Sané a enlevé une sacrée épine du pied de Manchester City en milieu de semaine. Remplaçant face à son club formateur, Schalke 04, l'international allemand est entré en jeu et a métamorphosé les Citizens. Buteur sur coup franc, Leroy Sané a permis aux siens de revenir au score avant que Raheem Sterling ne donne la victoire au champion d'Angleterre en titre. Avant la finale de League Cup contre Chelsea, Pep Guardiola a encensé l'international allemand en conférence de presse.

"Il n’est pas prêt à jouer dans l'axe maintenant, il faut être si bon pour contrôler les espaces. Peut-être à l'avenir. Leroy Sané est le meilleur joueur au monde au poste d'ailier. Je préférerais l’utiliser là où il est le plus fort, c’est un joueur incroyable. Je ne dis pas qu'il ne peut pas (jouer au centre), mais pour le moment, nous avons de meilleurs joueurs pour faire ce travail", a analysé l'entraîneur de Manchester City.

Guardiola craint une réaction des Blues

Pep Guardiola craint une réaction d'orgueil de Chelsea après la large défaite des Blues contre les Citizens en Premier League il y a quelques semaines : "Je n'aime pas jouer face à la même équipe si peu de temps après les avoir battu. Chelsea a des joueurs incroyablement professionnels, ils sont fiers et brillants et feront plus. Nous allons jouer le genre de match que vous devez disputer en finale et tenter de remporter le titre".



L'entraîneur de Manchester City a indiqué qu'il ne fera pas attention au résultat de Liverpool en Premier League, qui peut reprendre la tête du classement, vu qu'il aura lieu lorsque les Citizens seront à Wembley pour préparer leur match : "Pendant ce match, nous serons dans le stade en train de préparer, de changer de chaussettes, de pantalons et de t-shirts pour être prêts à jouer. Nous n'avons pas le temps de regarder ce match".