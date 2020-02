Manchester City, Pep Guardiola : "Le Real Madrid, un exemple pour nous"

Seuls deux membres de l'équipe actuelle de Manchester City ont déjà remporté la Ligue des champions, comme l'a souligné Pep Guardiola.

Pep Guardiola s'est exprimé en conférence de presse avant le 8e de finaler aller de prévu face au et qui constituera le point focal de la saison de City, distancé par en .

"Les joueurs qui ont joué là-bas ont joué tellement de fois dans la finale de la [Ligue des champions] et je ne sais pas combien de fois chacun l'a gagné. Chez nous, je crois que Claudio [Bravo] et sans doute un autre joueur ont gagné la Ligue des champions. Nous n'avons pas beaucoup de joueurs qui l'ont gagnée. Mais nous avons besoin du désir de gagner et d'être nous-mêmes. Nous pourrions gagner ou perdre. Mais nous devons être nous-mêmes dans les 180 minutes contre le Real Madrid. C'est ça, le vrai test", a estimé Pep, qui se méfie de l'expérience du Real Madrid.

"Vous avez des joueurs qui viennent à Madrid et qui portent le maillot, ils savent qu'ils défendent son histoire", a déclaré Guardiola, qui a remporté la Ligue des champions à deux reprises en tant qu'entraîneur de Barcelone.

"Ils sont le club que nous voulons imiter. Je veux aller là-bas et ne pas avoir de regrets à la fin du match. C'est la chose la plus importante dans ces type de compétition", a encore estimé le coach citizien en conférence de presse.