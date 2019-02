Manchester City, Pep Guardiola : "La saison de Chelsea est exceptionnelle"

L'entraîneur des Citizens a défendu le bilan de Maurizio Sarri et a souligné l'importance des grands joueurs dans les grands matches.

Leader de Premier League après son succès contre Everton en cours de semaine, Manchester City doit confirmer sa bonne passe ce week-end lors du choc face à Chelsea. Maurizio Sarri a été critiqué ces dernières semaines en raison de sa manière de jouer parfois trop stérile et de l'absence de plan B. Dans une interview accordée à Sky Sports, Pep Guardiola a défendu son homologue en analysant la saison des Blues jusqu'à présent.

"En tant que spectateur et entraîneur, j’essaie de comprendre ce que le manager essaie de faire. Je vois Chelsea et je peux comprendre ce qu'ils veulent faire. Et après je les vois, ils le font. Peut-être que pour d'autres personnes, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Mais ils le font. Et quand on voit l’équipe, les joueurs qu’ils ont, le banc - c’est Chelsea, mon ami", a confessé l'entraîneur des Citizens.

"Les matches importants sont résolus par des joueurs spéciaux"

Les meilleurs attaquants du monde sont là, les milieux de terrain sont les meilleurs du monde, ils ont un bon gardien de but, des défenseurs expérimentés. Ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Demain est une finale pour nous. La saison est exceptionnelle pour eux: finale de la Coupe Carabao, de la Ligue Europa et de la Premier League, ils sont présents, même si les gens n'y croient pas. "Ils ont une chance d'être champions - neuf points [derrière] mais beaucoup de matchs à jouer", a indiqué l'Espagnol.

En conférence de presse, Pep Guardiola a également souligné l'importance des grands joueurs, comme Sergio Aguero, dans ce genre de matches : "Parfois, il est utile de comprendre ce qu’il a fait. Dans les grands moments, ce sont toujours les grands athlètes qui viennent, les grandes finales, les grands moments. Parfois, certains joueurs se cachent dans des moments effrayants. Les autres s’avancent et disent: "Je suis le patron, je suis ici et je vais gagner le match". Les grands clubs ont besoin de ce type de joueurs. C’est simple".



"Ce n'est pas Sarri, Pep, Jurgen (Klopp) ou n'importe quel manager qui vont gagner ces matches. Ce match appartient aux joueurs et les matchs importants appartiennent à des joueurs spéciaux. Parfois, les meilleurs joueurs de tennis, quand ils ont besoin d'un point pour sauver une pause, ils font un ace", a conclu l'entraîneur de Manchester City.