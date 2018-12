Manchester City, Pep Guardiola : "José Mourinho est si fort"

L'entraîneur de Manchester City a affiché son soutien à José Mourinho, démis de ses fonctions d'entraîneur de Manchester United ce mardi.

La rivalité entre Pep Guardiola et José Mourinho a toujours existé surtout lors de leur passage commun en Espagne, mais depuis plusieurs années maintenant, le technicien espagnol et le Portugais se respectent également. La solidarité est généralement très présente parmi les entraîneurs surtout lorsque l'un d'entre eux est renvoyé par son club en cours de saison.

Ce mardi, cela a été le cas, un peu à la surprise générale, pour José Mourinho. L'entraîneur portugais a été débarqué de Manchester United après les mauvais résultats des Red Devils en Premier League, surtout, ces dernières semaines. Le Special One a reçu de nombreux messages de la part de ses homologues et Pep Guardiola n'a pas dérogé à la règle. Après la victoire en League Cup contre Leicester, l'Espagnol a évoqué le Portugais.

"Il n'a pas besoin de moi"

"Quand cela se produit, je suis toujours triste pour les entraîneurs, tout le temps. Nous sommes seuls, les entraîneurs - quand la situation n’est pas bonne, nous sommes seuls. Je suis toujours proche d'eux. Dans le football, cela se produit. "Vous savez ce qui se passe quand vous êtes triste. C'est parce que les résultats ne sont pas bons" a indiqué l'entraîneur des Citizens, des propos relayés par Sky Sports.



"Il n'a pas besoin de moi, il est si fort. Bientôt, il reviendra et nous jouerons à nouveau l'un contre l'autre", a conclu Pep Guardiola. Malgré le départ de José Mourinho, le technicien espagnol aura fort à faire en Premier League avec beaucoup d'autres entraîneurs de renom à affronter chaque semaine et qui ne le laisseront pas remporter le championnat si facilement.

En revanche, pour José Mourinho, reste à savoir ce que l'avenir lui réserve. Une nouvelle fois l'histoire d'amour entre un club et l'entraîneur portugais aura pris fin lors de sa troisième saison. Le vainqueur de la Ligue des champions à la tête du FC Porto et de l'Inter Milan va sûrement attendre de trouver le bon projet pour rebondir, du moins si on lui en propose un.