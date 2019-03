Manchester City, Pep Guardiola : "J'ai besoin de chaque joueur pour le sprint final"

Encore en lice dans toutes les compétitions, Manchester City peut avoir l'ambition de réaliser un quadruplé cette saison.

Plus que jamais, peut rêver de frapper un grand coup sur la scène européenne et nationale. Les Citizens veulent absolument briller en et ont montré de très belles choses cette saison faisant d'eux un possible vainqueur. Mais Manchester City est surtout en très bonne voie pour réaliser un triplé sur la scène nationale. Déjà vainqueurs de la Carabao Cup, les hommes de Pep Guardiola sont encore en course dans les autres compétitions.

En , Manchester City était leader avant le match de et peut reprendre son trône s'il emporte son match de retard, tandis qu'en , avec l'élimination de en quarts de finale, la voie semble dégagée pour les coéquipiers de Sergio Aguero. Les rencontres vont s'enchaîner pour les Citizens qui vont avoir un calendrier complètement fou, alors forcément Pep Guardiola a rappellé qu'il compte sur tout le monde dans son effectif.

L'article continue ci-dessous

"Tout le monde va jouer surtout ceux qui reviennent de blessure"

"Nous sommes toujours exigeants, nous nous entraînons fort pour jouer aussi bien que possible, encore et encore. C'est le seul moyen parce qu'ils vont jouer - tout le monde va jouer. Si nous avons besoin de 10 ou 15 minutes, ce doit être les meilleures possibles. Nous sommes ici jusqu'à présent à cause de tout le monde, pas seulement de 11, 12 ou 13 joueurs. Chacun apporte sa contribution et cela a été énorme", a confessé l'entraîneur de Manchester City devant les médias.



"C’est fou, les rencontres d’avril. C’est pourquoi vous avez besoin de tout le monde. Les joueurs qui ont bien joué, incroyablement, doivent maintenir ce niveau. Les joueurs qui ont besoin d'augmenter, ils doivent améliorer parce que nous en avons besoin. Tout le monde va jouer. Surtout John Stones, Kevin De Bruyne et Benjamin Mendy. Tous les joueurs reviennent parce que nous avons besoin de tout le monde", a ajouté Pep Guardiola.

Riyad Mahrez a été remplacé alors que son équipe était menée a assisté au "comeback" des Citizens depuis le banc de touche, mais Pep Guardiola refuse de pointer du doigt l'international algérien : "J'ai le sentiment - je sais que nous jugeons parce que nous perdions - qu'il a bien joué. Il joue bien. Tu sais que je ne suis pas du genre à pointer du doigt quelqu'un quand nous perdons ou perdons un point. Jamais".