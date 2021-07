Manchester City, Pep Guardiola fait une grosse annonce pour le mercato

A la recherche d’un attaquant suite au départ de Sergio Agüero, Manchester City pourrait ne pas bouger durant l’été à cause des prix de transferts.

C’est un peu l’hôpital qui se fout de la charité. Depuis l’arrivée des propriétaires émirats à la fin des années 2000, Manchester City a dépensé à tout va pour se faire une place de choix en Premier League et sur la scène européenne. La stratégie a plutôt bien fonctionné avec des titres de champions d’Angleterre et une première finale de Ligue des Champions la saison dernière.

Malgré des moyens jugés presque illimités, les Citizens sont également rattrapés par la crise financière qui a touché le football et la société à cause du Covid-19 et comptent désormais leurs sous. Depuis l’ouverture du marché des transferts, Pep Guardiola et la direction mancunienne n’ont pas encore bougé le petit doigt.

Si des prolongations de contrat ont été signées comme par exemple Fernandinho ou Kevin De Bruyne, aucune arrivée n’a été enregistrée. Pas vraiment le genre de la maison lors des fenêtres de transferts surtout que le club a dit au revoir au meilleur buteur de son histoire, Sergio Agüero.

Parti libre du côté du FC Barcelone, l’attaquant argentin n’a pas encore été remplacé à City. Le favori n°1 à sa succession se nomme Harry Kane mais pour le moment, aucune négociation n’a été entamée. Le capitaine des Three Lions doit s’entretenir avec Nuno Esperito, nouveau coach de Tottenham, après l’Euro 2020 mais il se pourrait bien que Manchester City ne soit pas en mesure de répondre aux exigences londoniennes. C’est du moins ce que laisse entendre Pep Guardiola

"Aux prix (indiqués), nous n'achèterons aucun attaquant. C'est impossible, nous ne pouvons pas nous le permettre", a-t-il commencé par expliquer sur la chaîne catalane TV3.

"Tous les clubs sont en difficulté financière, nous ne sommes pas une exception. Nous avons Gabriel (Jesus) et Ferran (Torres) qui ont été incroyables à ce poste. Nous avons de jeunes joueurs dans l'académie et nous jouons plusieurs fois avec un faux neuf. Il y a plus de chances que nous n'achetions pas d'attaquant pour la saison prochaine."

Reste désormais à savoir si le coach espagnol fait un coup de bluff ou s’il dit bien la vérité. Encore quelques semaines à attendre avant d’en avoir le coeur net.