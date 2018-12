Manchester City, Pep Guardiola exhorte ses joueurs à "travailler plus dur"

Alors que Manchester City est tombé face à Leicester (1-2) pour un deuxième revers en 2 rencontres. Guardiola a fait le point sur la situation.

Alors que les protégés de Pep Guardiola ont concédé un second revers de rang contre Leicester (1-2) ce mardi en championnat, après la rencontre et devant les médias, le manager des Citizens a exhorté ses joueurs à travailler plus pour gagner de nouveau.

"Nous devons réaliser que nous devons travailler plus dur et changer immédiatement pour retrouver de la confiance et obtenir à nouveau de bons résultats. La saison est encore longue et nous devons encore nous battre. C’est le football. Nous devons l’accepter et travailler plus dur", a indiqué le coach de Manchester City au terme de la rencontre de ce mercredi.

Les Citizens comptent désormais sept unités de retard sur Liverpool et chutent à la troisième place au classement. Les Skyblues ont tout intérêt à se refaire contre Southampton lors du prochain match avant de recevoir Liverpool dans un match plus que jamais décisif dans la course au titre.