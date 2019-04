Manchester City, Pep Guardiola encense Sergio Agüero : "C'est une incroyable légende"

L'entraîneur de Manchester City a fait les louanges de l'attaquant argentin et a assuré adorer travailler avec lui.

Sergio Agüero est en chasse de son quatrième titre en cette saison. L'Argentin a d'ores et déjà marqué l'histoire du championnat anglais mais surtout celle de . Il en est tout simplement devenu le meilleur buteur de son histoire et compte actuellement 228 buts en plus de 300 matches sous les couleurs des Citizens. Lors de l'arrivée de Pep Guardiola, l'Argentin a connu une période de moins bien avec des allers-retours sur le banc de touche. Dans une interview accordée à Sky Sports, Pep Guardiola a encensé Sergio Agüero et a assuré n'avoir jamais eu aucun problème avec lui.

"Ce sont les médias. Je comprends, car parfois il ne jouait pas et les gens lui demandaient pourquoi il ne jouait pas, mais il sait pourquoi. Parfois c'était pour la tactique et parfois je voulais plus, mais c'est mon travail. Je dois exiger le meilleur de mes joueurs. Mais je suis heureux parce que le Sergio que j'ai rencontré et le Sergio que je connais maintenant sont les mêmes, c'est une personne incroyable. C'est un gars qui peut parler, c'est un gars drôle et il a un coeur incroyable", a avoué l'entraîneur de Manchester City.

"Agüero a inscrit le but le plus important de l'histoire de Manchester City"

"J'adore travailler avec des gens sympathiques et sympathiques, et il est l'un des meilleurs joueurs avec lesquels j'ai travaillé dans ma carrière. Parfois, il faut plus de temps pour le comprendre et parfois, l'équipe, pas seulement un joueur, tout le monde doit le comprendre. Mais Sergio Agüero était si ouvert à le faire parce que je sais qu'il est tellement heureux ici. Il aime jouer à Manchester City", a ajouté l'Espagnol.

Pour Pep Guardiola, Sergio Agüero a tout simplement marqué l'histoire de Manchester City avec les buts les plus importants de l'histoire du club : "C’est une légende incroyable, qui a marqué le but le plus important de l’histoire du club. Même si nous remportons tous les titres cette saison, le plus beau et le plus incroyable de Manchester City dans notre vie est celui où Sergio a marqué avec l’équipe de Roberto Mancini. C'est le moment le plus important de ce club".

"Ce gars a marqué des buts à l'âge d'un an. Quand il est né, il a commencé à marquer des buts et il mourra en marquant des buts. Je ne lui ai jamais rien appris sur ses buts. J'ai toujours essayé de l'impliquer dans le groupe, dans le processus avec et sans le ballon et ce qu'il devait faire. Cela dépend du désir et de la volonté de le faire et il a toujours été capable de le faire", a conclu l'ancien entraîneur du .