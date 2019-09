Manchester City, Pep Guardiola défend encore Bernardo Silva !

Pep Guardiola a encore tenu à défendre Bernardo Silva après l'ouverture d'une enquête pour un tweet du Portugais jugé "raciste".

Bernardo Silva est dans l'oeil du cyclone. L'international portugais est désormais sous le coup d'une enquête pour "racisme" qui a été ouverte par la Fédération anglaise de football. Amis depuis leur passage commun à l'AS où ils ont été champions de , Bernardo Silva et Benjamin Mendy évoluent désormais ensemble sous les couleurs de . Et les deux joueurs sont très complices sur et en dehors du terrain.

D'ailleurs, Bernardo Silva et Benjamin Mendy s'amusent régulièrement à se chambrer sur les réseaux sociaux que ce soit dans des vidéos ou par des posts sur Twitter. Mais ce week-end, l'international portugais s'est fait remarquer par un tweet controversé et est désormais accusé de racisme. Dans ce tweet, il compare le latéral gauche français, avec une photo de lui jeune, à l'emblème des sucreries espagnoles Conguitos qui est de couleur noire.

"Mendy est comme son frère"

"On ne peut même plus plaisanter avec un ami de nos jours", a-t-il ensuite tweeté, devant le tollé médiatique incontrôlé. Bon joueur, Benjamin Mendy n'a pas pris la mouche, en répondant aussi sur les réseaux sociaux : "1-0 pour toi. Tu vas voir !". Pas suffisant toutefois pour calmer l'affaire désormais dans les mains de la FA. Invité à réagir à cette polémique, Pep Guardiola a bien évidemment pris la défense de son ailier portugais.

L'ouverture de cette enquête a scandalisé Pep Guardiola, qui a immédiatement pris la défense de son joueur. "S'ils veulent l'interroger, il sera ouvert pour leur parler. Mais avant tout, vous devez savoir de qui vous parlez. S'il y a des suites, ce sera une erreur parce que Bernardo est une personne exceptionnelle. Tout cela n'a rien à voir avec la couleur de la peau ou la nationalité [...] Ils sont tout le temps en train de plaisanter. Benjamin Mendy est comme son frère", avait déjà expliqué l'entraîneur espagnol après le succès des siens en Carabao Cup.

Ce vendredi, encore, Pep Guardiola est monté au créaneau. "Si les gens pensent que Bernardo est ce genre de personnes, ils se trompent complètement. Comme n'importe qui d'autre dans l'équipe, il fait ce genre de choses pour plaisanter. Benjamin est comme un frère pour Bernardo, c'est ce que je vois tous les jours. Concentrez-vous sur d'autres problèmes, pas sur Bernardo. Ce n'était qu'une blague, un dessin. La même chose s'est produite mille fois avec les blancs."