Manchester City : Pep Guardiola déclare sa flamme à Erling Haaland

Pep Guardiola affirme que le Norvégien s'est rapidement intégré à l'équipe de Manchester City après son triplé lors de la victoire 4-2 contre Palace.

Erling Haaland aura eu besoin d'un petit match pour s'adapter au football anglais. Le Norvégien était apparu en difficulté lors du Community Shield face à Liverpool ratant de nombreuses occasions ce qui ne lui ressemble pas. Mais depuis, le Norvégien a trouvé ses marques et est tout aussi impressionnant qu'il ne l'était au Borussia Dortmund.

"Nous sommes amoureux d'Haaland"

Auteur d'un doublé contre West-Ham, l'attaquant norvégien a récidivé ce week-end en ayant un rôle majeur lors de la victoire de Manchester City face à Crystal Palace. Erling Haaland a aidé le champion d'Angleterre en titre à renverser un déficit de deux buts en inscrivant un triplé en 18 minutes. Il s'agissait de son premier coup du chapeau à l'Etihad Stadium après son transfert du Borussia Dortmund pour 60 millions d'euros cet été.

Après la rencontre, Pep Guardiola a encensé Erling Haaland : "Ce qui est important, c'est que c'est un gars adorable, les pieds sur terre. Nous sommes complètement amoureux de lui. Il n'y a pas que les buts, il y a aussi le fait qu'il soit heureux. Je vois son comportement et son langage corporel. Vous faites attention au langage corporel des joueurs et le sien est toujours dans la bonne position."

Haaland précoce en Premier League

Erling Haaland est déjà en tête du classement des buteurs de Premier League avec six buts lors de ses quatre premières apparitions, tandis que son club n'est devancé que de deux points par Arsenal en tête du classement. Haaland est seulement le quatrième joueur après Diego Costa, la légende de City Sergio Aguero et Mick Quinn à marquer six fois lors de ses quatre premières apparitions en Premier League.

L'attaquant norvégien espère continuer sur sa magnifique série dans les prochaines semaines. Erling Haaland va découvrir la Ligue des champions avec sa nouvelle tunique dans moins d'une semaine, et retournera à Dortmund lors de la phase de poules de la C1, mais avant ça, il tentera de trouver le chemin des filets une nouvelle fois le 31 août lorsque Manchester City accueillera Nottingham Forest à l'Etihad Stadium.