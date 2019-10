Manchester City - Pep Guardiola approché pour être candidat en Catalogne ?

Selon El Confidencial, l'entraîneur des Citizens a été contacté par Artur Mas, célébère dirigeant catalan pour s'engager davantage politiquement.

Depuis plusieurs jours, la situation est devenue très tendue en Catalogne suite aux condamnations de dirigeants indépendantistes. Toujours très attentif à propos de sa région natale, Pep Guardiola suit le déroulement des événements depuis Manchester.

Il y a quelques jours, l'entraîneur des Citizens avait publié un communiqué en demandant à l'Europe d'apporter les solutions nécessaires pour cette division de plus en plus prononcée entre les Catalans et les autorités espagnoles.

Guardiola : "Nous avons besoin de l'Europe"

"Nous avons besoin de l'Europe pour résoudre ce conflit, je pense que nous sommes déjà à une époque où les habitants d' et de Catalogne ne font pas beaucoup confiance de l'autre côté, j'ai donc demandé à ce que l'on puisse s'asseoir et parler. Je pense que nous, êtres humains, avons cette capacité de dialogue", a ainsi déclaré l'ancien coach du .

Est-il possible de voir Pep Guaradiola devenu un acteur majeur de la cause catalane ? Selon El Confidencial, Artur Mas, ancien président de la communauté autonome de Catalogne, aurait approché le technicien de 48 ans pour être le prochain candidat de Junts X Catalunya, (Ensemble pour la Catalogne en français), un mouvement indépendantiste.