Manchester City est entré en négociations avancées avec le club français de Lille, en vue de recruter le jeune milieu de terrain marocain Ayoub Bouaddi, dans une opération que le club anglais cherche à boucler rapidement après avoir donné son accord au transfert de l'Espagnol Rodri vers le Barça.

Selon le site « BBC Sport », Manchester City souhaite finaliser le transfert de Bouaddi au cours de la semaine en cours, tandis que Lille évalue son joueur de 18 ans à environ 100 millions d'euros, alors que l'intérêt grandit autour du talent marocain qui s'est imposé avec force sur la scène européenne ces derniers temps.

Bouaddi s'est distingué de manière remarquable lors de la dernière Coupe du monde, après avoir été titulaire dans 5 des 6 matchs disputés par la sélection marocaine sur le chemin des quarts de finale, confirmant ainsi sa capacité à évoluer au plus haut niveau de la compétition malgré son jeune âge.

Le joueur de Lille possède déjà un bagage précoce d'expérience, puisqu'il a disputé 88 matchs avec le club français depuis ses débuts en octobre 2023, quelques jours après avoir célébré son 16e anniversaire, et il a contribué la saison dernière à la troisième place de Lille en Ligue 1.

Le match de Lille face au Real Madrid en Ligue des champions en 2024 a constitué l'une des étapes les plus marquantes de Bouaddi, après y avoir livré une prestation remarquée qui a renforcé sa présence sur la scène européenne, avant qu'il ne continue de pulvériser les records avec son club, devenant le plus jeune joueur de l'histoire de Lille à atteindre les 50 matchs en Ligue 1, dépassant le record que détenait le Belge Eden Hazard.

Bouaddi excelle au poste de meneur de jeu, tout en ayant la capacité d'assumer plusieurs rôles au milieu de terrain, ce qui le rend adapté aux plans de Manchester City, notamment à l'approche du départ de Rodri vers le Barça dans une opération d'une valeur d'environ 65 millions de livres sterling, avec un contrat s'étendant sur 4 saisons.

Le transfert de Rodri devrait mettre un terme à sa longue aventure avec Manchester City, après avoir disputé 298 matchs sous le maillot du club sur 7 saisons, depuis son arrivée en provenance de l'Atlético Madrid en 2019 pour 62,8 millions de livres sterling, période durant laquelle il a remporté de nombreux titres, dont les plus importants sont la Ligue des champions et la Premier League.

Le mouvement de City vers Bouaddi intervient alors que le club continue de surveiller la situation de l'Argentin Enzo Fernández, joueur de Chelsea, mais des sources bien informées indiquent que l'intérêt de l'entraîneur Enzo Maresca pour le joueur reste fort, ce qui fait de la réussite du transfert de Bouaddi un facteur susceptible d'influencer les calculs du club anglais concernant ses autres démarches au milieu de terrain.