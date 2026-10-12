Manchester City - Paris Saint-Germain : détails du match

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Le coup d’envoi du match entre Manchester City F.C. et le Paris Saint-Germain F.C. sera donné le 14 octobre 2026 à 19 h GMT (15 h EST / 20 h BST / 21 h SAST).

Un choc européen de poids à Manchester

Manchester City retrouve l’Etihad Stadium pour accueillir le champion de France, le Paris Saint-Germain, lors de la deuxième journée de la phase de saison régulière de la Ligue des champions 2026-2027. Fort de ses performances convaincantes en championnat ce week-end, le City d’Enzo Maresca entend profiter de l’avantage du terrain pour s’imposer d’emblée dans le haut du classement de la Ligue des champions. Pour le PSG de Luis Enrique, ce déplacement dans le nord-ouest de l’Angleterre constituera un sérieux test de discipline tactique face à l’un des favoris de la compétition.

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Trois buts de Manchester City font plier Liverpool à Anfield

Manchester City aborde la rencontre de mercredi soir avec le plein de confiance après sa victoire éclatante 3–0 sur la pelouse de Liverpool, à Anfield, le 11 octobre. Après une première période sans but, Erling Haaland a ouvert le score à la 65e minute, avant que Jérémy Doku (68e) et Rayan Cherki (78e) ne scellent cette large victoire en Premier League. Porté par les combinaisons offensives entre Rayan Cherki, Antoine Semenyo et Enzo Fernández, City arrive sur la scène européenne en grande forme devant le but.

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Les Parisiens font la différence après la pause contre Le Mans

Le PSG se rend à Manchester après sa victoire 3–1 à domicile contre Le Mans FC en Ligue 1, le 10 octobre. Lucas Beraldo a ouvert le score sur penalty, puis le remplaçant Khvicha Kvaratskhelia et le milieu Maghnes Akliouche ont marqué en seconde période pour assurer les trois points. Avec João Neves et Vitinha à la manœuvre au milieu de terrain, ainsi que Ferran Torres et Khvicha Kvaratskhelia sur les côtés, le PSG dispose d’une redoutable capacité de projection pour mettre à l’épreuve la défense de City.

Un duel attendu à l’Etihad

Sur le plan tactique, le choc de mercredi opposera le dispositif d’Enzo Maresca au pressing intense mis en place par Luis Enrique. Manchester City cherchera à maîtriser le rythme dans l’axe grâce à Enzo Fernández et Elliot Anderson, tout en lançant Rayan Cherki et Jérémy Doku pour servir Erling Haaland. De son côté, le PSG s’appuiera sur la solidité d’Illia Zabarnyi et de Lucas Hernández dans l’axe pour résister à la pression et déclencher des contre-attaques rapides par Achraf Hakimi et Khvicha Kvaratskhelia. Avec des points précieux en jeu dans cette phase de Ligue des champions, cette affiche promet un spectacle européen de haut niveau dès le coup d’envoi.

Actualité des équipes et effectifs

Enzo Maresca attend d’en savoir plus sur l’état de forme d’Erling Haaland, remplacé lors du match de Ligue des nations de la Norvège contre le Portugal. Des précisions sur sa disponibilité sont attendues à l’approche du coup d’envoi. À ce stade, aucune autre information concernant une blessure ou une suspension n’a été confirmée du côté de City. La composition probable sera ajoutée dès qu’elle sera disponible.

Du côté du PSG, Luis Enrique n’a pas confirmé sa composition ni signalé d’absence particulière. Les informations concernant l’effectif parisien seront mises à jour à mesure qu’elles seront disponibles avant le match.

Forme récente

Manchester City a remporté ses cinq derniers matches, avec des victoires en Premier League, en Coupe de la Ligue anglaise et en Ligue des champions. Sa dernière rencontre s’est soldée par un succès 5-3 contre Sunderland en Premier League. City a également marqué cinq buts contre Norwich City en Coupe de la Ligue anglaise. Sur ces cinq matches, le club a inscrit 13 buts et en a encaissé quatre. Une victoire 0-2 sur le terrain du FC Porto en Ligue des champions figure parmi ces résultats.

Sur ses cinq derniers matches, le PSG compte trois victoires, un nul et une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 6-1 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions, précédée d’une défaite 1-2 à domicile face à Monaco en Ligue 1. L’équipe de Luis Enrique a inscrit 12 buts et en a encaissé six sur cette période, qui comprend également un match nul 2-2 contre Lille.

Historique des confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à janvier 2025, lorsque le PSG avait battu Manchester City 4-2 à Paris en Ligue des champions. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes disputées en Ligue des champions, City s’est imposé trois fois contre deux victoires pour le PSG. Ces cinq matches ont produit 19 buts au total.