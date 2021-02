"Manchester City offre les conditions idéales pour Messi"

Manchester City offre à Lionel Messi "les conditions parfaites" s'il décide de quitter Barcelone cet été, selon Pablo Zabaleta.

La superstar du Barca, Leo Messi, est en fin de contrat à la fin de la saison et le six fois vainqueur du Ballon d'Or a été souvent associé au Paris Saint-Germain et aux géants de la Premier League City dans les médias.

Un transfert à City pour Messi signifierait des retrouvailles avec l'ancien boss du Barca Pep Guardiola - le duo faisant équipe pour remporter deux titres en Ligue des champions et trois couronnes de Liga entre autres distinctions entre 2008 et 2012.

L'ancien arrière latéral de City et de l'Argentine, Pablo Zabaleta, a soutenu son compatriote pour troquer Barcelone contre Manchester.

"Si Lionel Messi décide de quitter Barcelone et qu'il veut jouer dans la meilleure ligue, il doit faire l'expérience de la Premier League par lui-même", a déclaré Zabaleta au Mirror.

"C'est quelque chose qui va l'intéresser - parce que chaque joueur que je connais me demande toujours à quoi ressemble la Premier League.

"Leo est en Liga depuis tant d'années et je pense que ce serait une énorme attraction pour lui de découvrir le football anglais. Et Manchester City offre les conditions parfaites.

"Il connaît très bien Pep, il connaît [le directeur sportif] Txiki Begiristain et [le directeur général] Ferran Soriano - ainsi que Kun Aguero.

"Ce serait une grande décision si Leo quitte Barcelone. Mais si c'est ce qu'il veut, ce serait une bonne chose pour lui d'aller dans un club qui a déjà des gens qui peuvent l'aider à s'installer.

«Quand vous êtes dans un club depuis si longtemps, arriver dans un nouvel endroit peut être très étrange.

"Je suis sûr que des clubs comme le Paris Saint-Germain et la Juventus seraient également intéressés à le faire signer, mais je pense que City serait le meilleur endroit où aller après Barcelone."