Manchester City - Newcastle (2-0), les Citizens sans forcer

Manchester City n’a pas manqué à sa tâche lors de son opposition face à Newcastle, ce samedi à l’Emirates Stadium.

a tenu son rang ce samedi lors de la réception de pour le compte de la 15e levée du championnat. A sa main, l’équipe de Guardiola a dominé la rencontre, et l’a emporté au final 2-0 assez logiquement.

Les Eastlands ont eu l’emprise sur les débats, et ils auraient pu l’emporter plus largement. Pour cela, il aurait toutefois fallu qu’ils se montrent plus réalistes aux avant-postes. Or, ils n’ont converti que deux de leurs 11 frappes.

City n’a jamais été inquiété

C’est Ilkay Gundogan et Ferran Torres qui ont été les deux buteurs de City dans cette rencontre. L’Allemand a ouvert le score en première période, en reprenant du près un service de Raheem Sterling (14e). Quant à l’Espagnol, il a fait la différence à la 55e. Peu en réussite durant le premier acte, l’ancien valencien a fini par trouver la faille en exploitant un ballon mal repoussé par la défense des Magpies.

En fin de match, Guardiola a fait sortir les deux buteurs pour qu’ils se reposent en vue des prochaines échéances. La rentrée de Riyad Mahrez était attendue, mais l’Algérien est resté sur banc jusqu’à la fin. Décidément, l’ancien havrais ne parvient pas à aligner deux matches consécutifs complets avec les Sky Blues.

City au pied du podium

Au-delà de la victoire, l’autre bonne nouvelle pour City de la soirée c’est le retour à la compétition de Sergio Aguero. L’Argentin est entré pour les dernières minutes de la partie. A cinq minutes du terme, il croyait même obtenir un pénalty, mais l’arbitre n’a pas bronché. Il ne sera pas de trop dans un effectif qui vient de perdre Gabriel Jesus (touché au Covid-19).

Avec ce succès, le quatrième lors des six dernières parties, Manchester City se replace dans la course au titre. Les Eastlands sont désormais 4e au classement et avec un match en moins. Les vice-champions d’ sont-ils définitivement lancés ?