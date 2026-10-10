Des rapports de presse ont révélé que Manchester City est entré en négociations secrètes avec la Premier League, dans une tentative de parvenir à un accord concernant l'affaire de ses infractions financières, en échange du versement d'une amende colossale et pour éviter d'éventuelles sanctions sportives, parmi lesquelles le retrait de ses titres et la relégation de la compétition.

Selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Marca », se référant au réseau « Bloomberg », les discussions ont eu lieu avant l'annonce de la décision qui a reconnu le club coupable de la plupart des accusations portées contre lui, mais elles n'ont pas abouti à un accord, après l'échec des négociations entre les deux parties.

Une commission indépendante avait conclu à la culpabilité de Manchester City pour 114 des 115 infractions financières qui lui étaient reprochées, concernant la période comprise entre 2009 et 2018, tandis que le club a formé un recours, maintenant sa position de rejet des accusations.

Une amende colossale pour éviter les sanctions sportives

Selon ce qu'a rapporté « Bloomberg », la direction de Manchester City a proposé de parvenir à un accord prévoyant le versement d'une importante amende, plutôt que de faire face à des sanctions pouvant aller jusqu'à la relégation administrative ou le retrait de certains de ses titres.

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Mais la Premier League n'a pas accepté la proposition, et l'affaire a donc poursuivi son parcours disciplinaire, dans l'attente du résultat de l'appel déposé par le club.

Selon le rapport, le sort de l'appel devrait être tranché en février prochain, le parcours des éventuelles sanctions devant ensuite être déterminé en fonction du résultat de la procédure.

Les détails de l'affaire Manchester City

L'affaire remonte à de présumées infractions financières commises par le club sur neuf saisons, de 2009-2010 à 2017-2018. La commission indépendante a conclu que Manchester City avait gonflé ses revenus de plus de 900 millions de livres sterling, soit l'équivalent d'environ 1,2 milliard de dollars, via des accords de sponsoring que les enquêtes ont qualifiés de fictifs, dans le but de dissimuler la véritable origine des financements et de contourner les règles financières.

La commission a également conclu que le club avait présenté des comptes financiers ne reflétant pas sa situation réelle, et qu'il n'avait pas respecté les limites de dépenses imposées par la Premier League et l'Union européenne de football, en plus d'infractions liées à la coopération avec les enquêtes.

Manchester City nie la véracité des accusations et a annoncé faire appel de la décision, affirmant que le jugement comporte des erreurs fondamentales en matière de droit, de principes et de faits.

Les sanctions possibles, dans le cas où la décision serait confirmée au stade de l'appel, vont des amendes colossales au retrait de points, jusqu'à la relégation administrative, tandis que le sort des titres du club demeure incertain tant que l'affaire se poursuit.