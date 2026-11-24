Manchester City-C Napoli : présentation du match de Ligue des champions

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City reçoit Napoli mardi à l’Etihad Stadium lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Kevin De Bruyne retrouve ainsi le stade où il a passé 10 ans. Le coup d’envoi sera donné à 16 h EST et 20 h GMT. Manchester City occupe la septième place avec neuf points, tandis que Napoli est 27e avec seulement trois points après quatre matches.

Manchester City retrouve la Ligue des champions après une série sans victoire en Premier League

Manchester City a perdu le fil ces dernières semaines. L’équipe d’Enzo Maresca avait commencé la saison par une série de victoires, mais n’a plus gagné depuis quatre matches de Premier League. Après trois défaites consécutives, elle a fait match nul 1-1 contre Fulham lors de sa dernière rencontre, avec un but d’Erling Haaland refusé de manière controversée. Manchester City a encaissé 14 buts lors de ses sept derniers matches à l’Etihad Stadium, toutes compétitions confondues. Enzo Maresca devra remédier à cette fragilité, qu’une ancienne gloire du club pourrait exploiter.

Getty Images

Napoli compte sur De Bruyne

Napoli arrive dans une forme correcte après sa victoire 1-0 contre le Torino samedi. Toutefois, l’équipe de Massimiliano Allegri occupe la 27e place de la phase de ligue et végète au huitième rang de la Serie A, malgré son titre remporté en 2024-2025 sous Antonio Conte. Les visiteurs ont perdu cinq de leurs sept derniers matches à l’extérieur, toutes compétitions confondues. Cette rencontre pourrait donc marquer un tournant.

Getty Images

Chiffres clés et blessures

Manchester City n’a gardé sa cage inviolée lors d’aucun de ses sept derniers matches à domicile, toutes compétitions confondues.

Manchester City sera privé de l’ailier Antoine Semenyo, blessé, tandis que la présence de Matheus Nunes est incertaine.

Napoli devra se passer du défenseur Giovanni Di Lorenzo et de Rafa Marin, suspendu.

Compositions probables

Manchester City (4-2-3-1) : Donnarumma ; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol ; Anderson, Fernandez ; Ndiaye, Cherki, Doku ; Haaland.

Napoli (4-2-3-1) : Milinkovic-Savic ; Politano, Rrahmani, Beukema, Spinazzola ; Anguissa, Gilmour, McTominay ; De Bruyne ; Hojlund, Lang.

Effectifs et absences