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Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City reçoit Naples à l’Etihad Stadium de Manchester en Ligue des champions. Mardi soir, deux équipes qui abordent ce rendez-vous avec plus de doutes que de certitudes s’affrontent.

Le City d’Enzo Maresca traverse une période compliquée en Premier League. Samedi, les Citizens ont fait match nul 1-1 contre Fulham, et Maresca a contesté la décision d’annuler un but d’Erling Haaland après vérification par la VAR.

Ce nul a porté à quatre le nombre de matches de championnat sans victoire de l’équipe. En défense, elle n’a pas non plus réussi à garder sa cage inviolée depuis neuf matches consécutifs, toutes compétitions confondues.

Le Naples de Massimiliano Allegri a renoué avec la victoire samedi en battant le Torino 1-0 grâce à un but de Scott McTominay. Ce succès a mis fin à une série négative entamée par un nul contre la Lazio, puis une défaite face à la Juventus.

Allegri a appelé à la prudence et expliqué que le parcours européen de Naples se jouerait surtout lors des trois dernières journées de la phase de ligue. L’entraîneur a toutefois réaffirmé sa volonté d’obtenir un résultat sur le terrain de City.

À Manchester, les faits de jeu pourraient peser lourd entre un City en quête de solidité et un Naples qui a retrouvé confiance. Voici toutes les informations sur les chaînes TV, le streaming et l’heure du coup d’envoi.

Les nouvelles des équipes

Du côté de Manchester City, Enzo Maresca devrait aligner Donnarumma dans les buts, Guehi, Khusanov et O'Reilly en défense, ainsi que Cherki, Ndiaye et Foden derrière Haaland. Aucun joueur indisponible ou suspendu n’est signalé pour le moment.

Le onze probable du Naples d’Allegri comprend Contini dans les buts, avec De Bruyne, McTominay et Hojlund parmi les principaux atouts offensifs. Aucun blessé ni suspendu n’est signalé, mais Antonio Vergara est sorti tôt lors du match contre le Torino. De nouvelles informations sont donc attendues à l’approche du coup d’envoi.

État de forme

City compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, avec 7 buts marqués et 9 encaissés. Son dernier résultat est le nul 1-1 contre Fulham, tandis qu’en Ligue des champions, les Citizens se sont imposés 3-2 à Leipzig.

Naples affiche également deux victoires, un nul et deux défaites, avec 7 buts marqués et 8 encaissés. Après la défaite 4-1 à Porto, Allegri a ramené son équipe à la victoire en battant le Torino 1-0. Le succès 4-1 à l’extérieur contre Monza reste sa plus large victoire sur cette période.

Confrontations directes

City domine les confrontations récentes, avec trois victoires contre une pour Naples et un nul lors des cinq derniers duels, tous en Ligue des champions. La dernière rencontre remonte au 18 septembre 2025, lorsque les Citizens s’étaient imposés 2-0 à l’Etihad. Au total, City a marqué 10 buts contre 6 pour Naples.

Classement

Au classement de la Ligue des champions, City occupe la septième place, tandis que Naples est 27e. Pour Naples, le match à l’Etihad revêt donc une importance particulière dans une zone du classement où sa position reste à défendre.