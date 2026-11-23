Les options pour suivre le match à la télévision et en direct sur Internet sont présentées ci-dessous. Sky Sport et NOW sont les services indiqués pour la diffusion de Manchester City-Napoli.

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, smartphone, tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, smartphone, tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Allez sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Allez sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits. Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City reçoit Naples à l’Etihad Stadium de Manchester en Ligue des champions. Mardi soir, deux équipes qui abordent ce rendez-vous avec plus de doutes que de certitudes s’affrontent.

Le City d’Enzo Maresca traverse une période compliquée en Premier League. Samedi, Manchester City a fait match nul 1-1 contre Fulham, et Maresca a contesté la décision d’annuler un but d’Erling Haaland après vérification par la VAR.

Ce nul laisse l’équipe sans victoire depuis quatre matches de championnat. En défense, elle n’a pas non plus réussi à garder sa cage inviolée lors de ses neuf derniers matches, toutes compétitions confondues.

Le Naples de Massimiliano Allegri a renoué avec la victoire samedi en battant le Torino 1-0 grâce à un but de Scott McTominay. Ce succès a mis fin à une série négative entamée par un nul contre la Lazio, puis une défaite face à la Juventus.

Allegri a appelé à la prudence et expliqué que le parcours européen de Naples se jouerait surtout lors des trois dernières journées de la phase de ligue. L’entraîneur a toutefois réaffirmé sa volonté d’aller chercher un résultat sur le terrain du City.

À Manchester, les faits de jeu pourraient peser lourd entre un City en quête de solidité et un Naples qui a retrouvé confiance. Voici toutes les informations sur les chaînes TV, la diffusion en direct sur Internet et l’heure du coup d’envoi.

Actualités des équipes

Du côté de Manchester City, Enzo Maresca devrait aligner un onze de départ avec Donnarumma dans le but, Guehi, Khusanov et O'Reilly en défense, et Cherki, Ndiaye et Foden derrière Haaland. Aucun joueur indisponible ou suspendu n’est signalé pour le moment.

Le Naples d’Allegri devrait présenter un onze avec Contini dans le but, tandis que De Bruyne, McTominay et Hojlund figureraient parmi ses principaux atouts offensifs. Aucune blessure ni suspension n’est signalée, mais Antonio Vergara a quitté prématurément le terrain contre le Torino. Des nouvelles devraient donc arriver à l’approche du coup d’envoi.

État de forme

Le City compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec 7 buts marqués et 9 encaissés. Son dernier résultat est un nul 1-1 contre Fulham, tandis qu’en Ligue des champions, Manchester City s’est imposé 3-2 à Leipzig.

Naples affiche également un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites, avec 7 buts marqués et 8 encaissés. Après la défaite 4-1 à Porto, Allegri a ramené son équipe à la victoire en battant le Torino 1-0. Le succès 4-1 à Monza reste sa victoire la plus large sur cette période.

Confrontations directes

Le City domine les confrontations récentes : trois victoires contre une pour Naples et un nul lors de leurs cinq derniers duels, tous disputés en Ligue des champions. Leur dernière rencontre remonte au 18 septembre 2025, lorsque Manchester City s’était imposé 2-0 à l’Etihad. Au total, le City a marqué 10 buts contre 6 pour Naples.

Classement

Au classement de la Ligue des champions, le City occupe la septième place, tandis que Naples est 27e. Pour Naples, ce match à l’Etihad revêt donc une importance particulière alors que sa position au classement reste à défendre.