"Manchester City n'a pas encore vu tout ce dont est capable Phil Foden", selon son ancien entraîneur chez les jeunes

Alors que le joueur est affectueusement surnommé "le Iniesta de Stockport", l'un de ses anciens entraîneurs le compare lui à Lionel Messi.

Le joueur de Phil Foden a été comparé à la star de Barcelone Lionel Messi pour son ancien entraîneur en équipes jeunes, Jim Cassell, pour qui le club de n'a vu "qu'une fraction" de ce dont il est capable. Le joueur de 18 ans a été utilisé avec parcimonie par Pep Guardiola, mais il a impressionné à chaque fois que le Catalan a fait appel à lui.

Un but en - contre Shalke04 - et des apparitions en Cup cette saison ont donné aux supporters un aperçu du talent et du potentiel du milieu de terrain. Pour Cassell, ce n'est qu'un premier pas dans le développement du joueur, qui sera un jour comparé à l'un des plus grands joueurs de tous les temps.

"Phil était un talent unique déjà à l'âge de six ans", a-t-il déclaré dans une interview au Daily Mail. "Il était naturel, il ressemblait à Messi dans la façon dont il couvrait le terrain. Il avait un centre de gravité bas. Je le regarde maintenant et je me dis 'Allez Phil'. Nous attendons juste qu'il grandisse à nouveau. Après, il va voler. City n'a encore vu qu'une fraction de ce dont il est capable."

"Il sera dans l'équipe d' d'ici 18 mois, c'est certain"

"Quand il aura grandi de nouveau, à la course il passera trois ou quatre joueurs avec le ballon. Tout comme il le faisait étant enfant, tout comme Messi. Il sera dans l'équipe d'Angleterre d'ici 18 mois, c'est certain." Cassell ne travaille plus dans le monde du football depuis que Manchester City s'est séparé de lui dans la foulée du rachat du club, en 2008. L'homme de 71 ans, pourtant, n'a aucun ressentiment envers ses anciens employeurs.

"J'ai adoré être là-bas et je ne les critiquerai jamais", dit-il. "Ce club a fait beaucoup plus pour moi que je n'ai fait pour eux et quelqu'un comme Philip Foden ne pourrait être à un meilleur endroit. J'entends raconter à quel point les installations sont de qualité. Vous savez ce dont j'ai envie de parler ? A quel points nos joueurs étaient bons. Je ne voulais pas d'argent, je voulais simplement que les gens pensent que j'étais bon dans mon travail."