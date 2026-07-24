Manchester City met fin à la polémique concernant l'offre du Real Madrid pour recruter Rodri

Malgré la multiplication des informations en Espagne évoquant un mouvement imminent du Real Madrid pour recruter la star espagnole Rodri, Manchester City est sorti de son silence pour mettre un terme aux spéculations, affirmant que le club n'a reçu aucune offre officielle de la part des Merengues, et que toutes les rumeurs qui circulent ne sont que la conséquence des niveaux exceptionnels affichés par le joueur lors de la dernière Coupe du monde.

Le journal espagnol « AS » a révélé avoir pris contact avec la direction de Manchester City afin de vérifier la véracité des informations liant Rodri à un transfert vers le Real Madrid, notamment dans un contexte où les demandes du public se multiplient au sein du club madrilène pour recruter le milieu de terrain espagnol lors de l'actuelle fenêtre des transferts estivaux.

La pression s'est intensifiée sur la direction du Real Madrid, de la part des supporters et des médias, réclamant l'arrivée de Rodri dans l'effectif de l'entraîneur portugais José Mourinho. Ces demandes ne sont pas nouvelles, puisqu'elles se sont déjà répétées par le passé avec d'autres noms, mais elles paraissent cette fois plus insistantes, portées par les prestations remarquables du joueur lors de la Coupe du monde.

Les responsables de Manchester City ont assuré, selon le journal, que l'ambiance au sein du club est empreinte d'un calme total, et qu'ils ne ressentent aucune inquiétude quant à l'avenir du joueur, d'autant que son contrat court encore pour une année supplémentaire, ce qui place le club en position de force pour gérer d'éventuels développements futurs.

Le club anglais a insisté sur le fait qu'il n'a reçu aucune offre du Real Madrid, démentant l'existence de la moindre négociation ou de contacts officiels entre les deux parties, et estimant que ce qui est évoqué dans les médias ne dépasse pas le stade d'une réaction naturelle aux performances remarquables offertes par Rodri lors de la Coupe du monde, qui ont confirmé son rétablissement complet de la blessure l'ayant éloigné des terrains durant une longue période.

Le capitaine de la sélection espagnole avait cessé de jouer au milieu de la saison dernière afin de se concentrer sur une guérison complète de sa blessure au genou, avant de revenir en force lors de la Coupe du monde, où il a livré des prestations remarquables qui ont replacé son nom au premier plan du marché des transferts.

À l'heure actuelle, Rodri se prépare à subir une opération chirurgicale bénigne au dos afin de traiter un problème dont il souffrait, mais le programme établi indique qu'il sera prêt à revenir pour le coup d'envoi de la nouvelle saison, fin août, qu'il reste à Manchester City ou qu'il rejoigne un autre club, même si la direction du club anglais tient à le conserver.

Et bien qu'il reste plus d'un mois avant la fermeture du marché des transferts estivaux, tous les scénarios demeurent envisageables. Des rapports médiatiques indiquent que Rodri souhaite vivre une nouvelle expérience en Liga et qu'il fait du maillot du Real Madrid un objectif principal pour la prochaine étape.

Cependant, les sources affirment que le Real Madrid et Manchester City s'accordent jusqu'à présent sur une seule réalité : l'absence de toute avancée dans ce dossier, aucune réunion n'ayant été tenue entre les deux clubs, aucune négociation officielle n'ayant débuté, et aucun accord n'ayant été conclu.

AS a souligné que la relation entre le Real Madrid et Manchester City figure parmi les meilleures entre les grands clubs européens, marquée par des canaux de communication directs et privilégiés, mais que le club madrilène n'a jusqu'à présent entrepris aucune démarche officielle pour recruter Rodri, et qu'aucun contact n'a eu lieu avec la direction de Manchester City au sujet du joueur, faisant que toutes les informations qui circulent jusqu'ici relèvent uniquement de la spéculation.