Manchester City met des bâtons dans les roues des grands clubs anglais dans une transaction en or

Les grands clubs anglais agissent avec prudence pour finaliser leurs objectifs sur le marché des transferts estival dès maintenant, et c'est dans ce contexte qu'un nouveau dossier pourrait redessiner le visage du milieu de terrain de l'un des grands clubs de Premier League pour la saison prochaine.

L'une des stars de Nottingham Forest et de l'équipe d'Angleterre suscite un vif intérêt de la part de Chelsea, de Manchester United et de Manchester City, mais ce dernier semble le plus proche de conclure le transfert convoité par tous les grands clubs.

Le site « Manchester Evening News » a déclaré que Manchester City était actuellement le plus proche de conclure le transfert d’Elliot Anderson, le milieu de terrain de Nottingham Forest, pour environ 65 millions de livres sterling.

Il a confirmé que l'équipe de l'entraîneur Pep Guardiola devance des concurrents de taille tels que Manchester United, Chelsea et Tottenham dans cette transaction.

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Anderson, âgé de 23 ans, s'est illustré au cours des 18 derniers mois et est devenu l'un des milieux de terrain émergents les plus en vue de la Premier League, ce qui en a fait une cible prioritaire pour la direction de City lors du mercato estival.

Selon certaines informations, le joueur aurait exprimé son souhait de rejoindre City, ce qui renforce les chances de voir le transfert se concrétiser prochainement.

City cherche à conclure l'accord rapidement, avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, afin d'éviter une hausse de la valeur du joueur s'il brille avec l'équipe d'Angleterre, où il devrait jouer un rôle clé aux côtés de Declan Rice dans les plans de l'entraîneur Thomas Tuchel, selon le même site.

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Anderson a reçu sa première convocation en équipe d'Angleterre en août dernier et a dû attendre le mois suivant pour faire ses débuts lors de la victoire 2-0 contre Andorre en qualifications pour la Coupe du monde.