Manchester City, Mendy : "Meilleur latéral au monde ? Je n'en suis pas loin"

Le défenseur français Benjamin Mendy considère qu'il n'est pas loin d'être le meilleur au monde à son poste.

Bien que souvent indisponible ces derniers mois pour cause de blessure, Benjamin Mendy fait partie aujourd'hui des arrières gauches les plus estimés sur le marché. L'ancien marseillais est titulaire au sein du club champion d'Angleterre et aussi avec la sélection championne du monde. Et, il reste aussi le deuxième défenseur le plus cher du monde derrière le Néerlandais Virgil Van Dijk (57,5M€).

Mendy a la cote, mais est-il pour autant le meilleur à son poste actuellement ? Une question qui a été directement posée à l'intéressé. Sa réponse, dans une interview à Canal Football Club, a été la suivante : "J'ai énormément progressé depuis mes débuts à Marseille, y compris avec Leonardo Jardim à Monaco. Si je suis le meilleur au monde ? On n'en est pas très loin aujourd'hui".

Le défenseur tricolore a aimé le travail avec le coach portugais, mais il a surtout apprécié d'être sous les ordres de deux prestigieux entraineursb que sont Marcelo Bielsa et Pep Guardiola. "Ils ont un respect pour le football, c'est trop (…) Bielsa était capable de laisser ses adjoints chez eux lors d'un déplacement parce qu'ils n'avaient pas placé les plots au bon endroit à l'entrainement. Bielsa porte bien son surnom. Son conseil était de savoir jouer à plusieurs postes. Aujourd'hui, cela me sert".

Pour ce qui est de Guardiola, Mendy apprécié ses connaissances tactiques mais aussi ses qualités humaines. "Ça se passe super bien, on a une bonne relation. C'est toujours bien quand c'est le cas", a lâché le défenseur au sujet du technicien catalan.