Manchester City-Marseille : Guardiola a « beaucoup de respect » pour Villas-Boas

Malgré les difficultés de l'OM en Ligue des champions, Pep Guardiola salue le travail effectué par Villas-Boas.

Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Pep Guardiola a finalement été très peu interrogé sur la rencontre de mercredi face à l'OM. Les média britanniques sont en effet déjà focalisés sur le derby de Manchester, qui aura lieu samedi, à 18h30.

Que pensez-vous de l'OM ?

« J'ai beaucoup de respect pour André Villas-Boas, avec ce qu'il a fait à Porto et en . Le classement de l'OM dans cette parle pour lui-même. AVB n'a pas pu obtenir les résultats escomptés mais l'OM a de la qualité. Le championnat de est relevé, avec notamment des équipes comme et . Ce sera un match intéressant et pour eux, leur objectif est de se qualifier en . En nous battant, ils obtiendraient également un succès de prestige. »

Une équipe bis face à l'OM pour préparer le derby de Manchester samedi ?

« Je ne veux pas faire de turn-over. J'essaye de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Tous les joueurs sont impliqués et avec ce calendrier chargé, ils doivent tous être prêts à jouer. L'équipe qui jouera contre Marseille peut très bien jouer contre . Je veux gagner ce match contre l'OM, peu importe le temps de récupération avant le derby. Il est hors de question de laisser filer ce match, par respect pour l'OM et pour l' . Les joueurs le savent. »

United aura un jour de repos en plus pour le derby, est-ce un avantage ?

« Non, absolument pas. Ils vont se concentrer sur leur match de Ligue des champions mardi puis ils se concentreront sur le derby. »

Sur les performances de Benjamin Mendy

« Il s'est nettement améliorer ces trois dernières semaines. Il a bien joué mais n'a pas atteint son meilleur rendement. En France, vous le connaissez très bien car il a joué à Marseille et . Quand il joue régulièrement et qu'il n'est pas blessé, il peut montrer son véritable niveau. »

Sur l'état de forme de Sergio Agüero

« Je n'ai pas encore pris ma décision. Peut-être qu'il sera sur le banc des remplaçants. Nous verrons dans quel état il est demain. Nous connaissons ses qualités. Il travaille très très dur. Il a besoin d'un peu plus de temps pour retrouver sa forme mais je suis patient. Je voudrais qu'il soit prêt. Si son genou le laisse tranquille, il reviendra à son meilleur niveau. Je n'en doute pas. »