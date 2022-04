Manchester City : Mahrez doit s'inspirer de Salah, selon Richards

La star de Manchester City, Riyad Mahrez, pourrait marquer autant de buts que Mohamed Salah avec Liverpool s'il tentait des choses simples devant le but, affirme l'ancien défenseur latéral Micah Richards. L'Algérien a déjà marqué 11 fois en 25 apparitions en Premier League depuis le début de la saison 2021/22, même s'il n'a débuté que 13 de ces matches.

Mahrez en a encore sous le pied selon Richards

Ce nombre de buts est inférieur de moitié à celui de Salah, qui a joué 31 fois en Premier League pour les Reds cette saison. Mais Richards, l'ancienne star de City, estime que Mahrez est miné par son manque de sang-froid devant le but, et que l'international algérien se complique trop la vie. "Je ne trouve pas Mahrez frustrant parce que je pense qu'il manque de qualité, je pense juste qu'il a encore plus à offrir", a écrit Richards pour BBC Sport.

"Il va faire quelque chose de ridicule comme descendre le ballon avec un premier contact immaculé, passer trois joueurs... et puis tout gâcher en essayant d'en faire trop devant le but, et l'opportunité est passée. Si Mahrez faisait les choses simples dans ces zones, il aurait les statistiques de Mohamed Salah et marquerait 40 buts par saison", a ajouté l'Anglais.

Loin d'être un titulaire régulier...

Bien qu'il ait récemment déclaré qu'il est "amoureux" du joueur de 31 ans, l'entraîneur Pep Guardiola a été réticent à donner à Mahrez une place régulière dans le XI de départ de City. L'attaquant n'a débuté que deux des cinq derniers matches de City toutes compétitions confondues, et a été relégué sur le banc de touche lors de deux chocs cruciaux contre Liverpool en avril, ainsi que lors de la victoire 5-1 contre Watford samedi. Frustrant.