Manchester City - Liverpool a été chanceux selon Rodri

Le milieu de terrain espagnol considère que les Reds ont eu de la réussite pour remporter le choc de Premier League face aux Citizens.

a été chanceux de remporter les trois points ce dimanche contre à en croire Rodri. Les hommes de Jurgen Klopp l'ont emporté 3-1 face aux doubles champions d' en titre grâce à des réalisations de Fabinho, Mohamed Salah et Sadio Mané. Une victoire qui leur permet de compter désormais neuf points d'avance sur leurs rivaux, relégués à la quatrième place.

"Je pense que nous étions largement meilleurs dans l'ensemble, a toutefois jugé l'Espagnol après la rencontre. Nous nous sommes créé plus d'occasions qu'eux, mais ils sont venus [devant] notre but trois fois et ont marqué trois fois.

"Nous repartons avec un sentiment amer, parce que nous voulions gagner. Je ne pense pas qu'ils aient été meilleurs que nous, mais ils ont marqué sur les occasions qu'ils ont eues."

Rodri a laissé entendre que la chance avait joué un rôle dans la performance de Liverpool, tout en refusant d'évoquer la controverse du premier but. "Ils sont très forts en ce moment et ont tout pour eux. Nous avons été courageux, nous avons essayé pendant 90 minutes, nous n'avons jamais abandonné. Nous avons dû faire face à plusieurs coups durs tout au long du match."

Enfin, interrogé sur la difficulté de revenir dans la course au titre après cette défaite, il s'est montré catégorique : "Absolument pas. Cette équipe l'a montré à de nombreuses reprises par le passé, a gagné la deux saisons consécutives et ce n'est pas une coïncidence. Cette équipe a gagné le respect et [mérite d'être encore] considérée dans la course au titre.

"La saison dernière, l'équipe était sept points derrière, et ils ont réussi à remporter le championnat au final. Nous sommes en novembre. Il y a encore beaucoup de matches à jouer."