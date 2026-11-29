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Le choc entre Arsenal et Manchester City, conclu sur un match nul 2-2 ce dimanche soir à l'Emirates Stadium dans le cadre de la 12e journée de Premier League, a été marqué par trois décisions arbitrales controversées en faveur d'Arsenal. Elles ont provoqué les protestations des joueurs de Manchester City et soulevé des questions sur les choix de l'arbitre et de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

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Le premier cas est survenu en première période, plus précisément à la 17e minute, lorsque la star belge Jérémy Doku s'est écroulée au sol en réclamant à l'arbitre un carton rouge contre Jurrien Timber, défenseur d'Arsenal, qu'il accusait de lui avoir tiré les cheveux lors d'un duel.

Le jeu a été interrompu pour examiner l'action, et l'arbitre John Brooks a écouté les arbitres vidéo, qui ont revu la séquence à plusieurs reprises , mais les images ne permettaient pas d'établir de manière claire et décisive si Timber avait volontairement tiré les cheveux du joueur belge ou s'il avait agrippé son maillot près de la tête. L'arbitre a donc décidé de ne siffler ni faute ni carton rouge.

Ce n'était pas le seul épisode de cheveux tirés : Doku a vécu une situation similaire à la 53e minute, lorsque Bruno Guimarães lui a clairement tiré les cheveux lors d'une action. L'arbitre n'a sifflé aucune faute, ce qui a soulevé des interrogations sur l'absence d'intervention.

Le deuxième cas est intervenu à la 83e minute, lorsque Jurrien Timber a inscrit le but de l'égalisation pour Arsenal sur corner, sous les protestations des joueurs de Manchester City, qui contestaient la validité du but en raison de deux situations litigieuses dans la surface de réparation.

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La première concernait un contact entre Gabriel Magalhães et le gardien de Manchester City, Gianluigi Donnarumma : le défenseur brésilien a touché le portier italien du coude alors qu'il tentait de jouer le ballon. Les joueurs de Manchester City ont protesté, estimant qu'il y avait là une faute susceptible d'entraîner l'annulation du but.

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La seconde portait sur une possible main de Timber avant que le ballon ne termine au fond des filets. L'action a été examinée par la VAR, avant que l'arbitre ne valide le but et l'égalisation d'Arsenal.

La gestion de ces deux séquences a suscité des interrogations, d'autant que l'examen vidéo s'est concentré sur la possible main de Timber, tandis que le contact entre Gabriel et Donnarumma n'a pas fait l'objet d'une vérification aussi claire, alors qu'il aurait pu remettre en cause la validité même du but.

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Le troisième cas est survenu dans le temps additionnel : sur un corner de Manchester City, Joško Gvardiol s'est élevé et sa tête a heurté la main de Viktor Gyökeres dans la surface de réparation. Les joueurs de Manchester City ont alors réclamé un penalty, d'autant que sa main avait empêché le ballon de filer au fond des filets.

La VAR est intervenue pour examiner l'action et l'arbitre a échangé avec la salle VAR afin de vérifier s'il y avait faute, mais la décision finale a été de laisser jouer, sans accorder de penalty, les arbitres ayant estimé que le bras de Gyökeres était dans une position naturelle alors qu'il tentait de jouer le ballon.

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Après ce match nul, Arsenal porte son total à 29 points et conserve la tête de la Premier League, tandis que Manchester City, deuxième, compte 23 points. L'écart entre les deux équipes reste donc de six points.