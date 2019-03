Manchester City, le père de Sergio Aguero annonce un retour en Argentine dans un futur proche

Leonel Castillo, père de Sergio Aguero, a sous entendu que son fils terminerait sa carrière en Argentine, là ou tout a commencé, plus tôt que prévu.

Comme la majorité des stars argentines du football mondial, Sergio Aguero rêve de rentrer au bercail pour y terminer sa carrière. Si Lionel Messi a déjà manifesté son souhait de rentrer en toute fin de carrière, où encore Carlos Tévez, qui a lui, laissé l'Europe la trentaine tout juste passée pour retourner à Boca Juniors et y terminer sa carrière, Sergio Aguero pense lui aussi à retourner chez son club formateur : l'Indepediente.

Néanmoins, l'attaquant de Manchester City a récemment prolongé son contrat (ndlr l'an passé) avec le champion d' en titre jusqu'en 2021. Il aurait alors 33 ans et serait libre de tout contrat. Mais forcément les supporters argentins de l'Indepediente aimeraient voir le retour du prodige dans le club qui l'a vu naître arriver plus tôt que cela. Et bien à en croire le père de l'international argentin, pas convoqué par Scaloni pour le prochain rassemblement, l'ancienne star de l'Atletico Madrid pourrait rentrer au bercail plus tôt que prévu.

"Il a prolongé de deux ans à , mais en juillet s’il doit revenir, il reviendra ici pour jouer. Mais ça ne dépend pas que de lui non plus, il faut voir avec le club, cela dépend de l’entraîneur. S’ils l’appellent... Ils n’ont pas appelé Sergio Aguero. À l’heure actuelle, nous n’en sommes pas au point où il y a eu un échange et nous évaluons la situation pour savoir s’il revient dès cette année ou l’année prochaine", a indiqué le père de l'attaquant argentin dans une interview accordée Radio Villa Trinidad.

Leonel Castillo fait un appel du pied au Club Atletico Indepediente, le club formateur de l'international argentin : "Sergio Aguero ne peut pas dire « je veux revenir », il faut voir qui est l’entraîneur, et s’il le veut ou pas dans son équipe. Si l'Indepediente l'appelait, il commencerait à voir, il fixerait une date. Savoir s’il reste un an de plus, s’il revient en 2020, ou s’il a envie d’être ici dès le mois de juin. Je ne sais pas, c’est à lui de décider, pas à sa famille".

Du haut de ses 30 ans, Sergio Aguero est dans la forme de sa vie. Alors que Pep Guardiola l'avait chahuté lors de son arrivée chez les Citizens, l'Argentin est depuis devenu titulaire indiscutable à Manchester City. Il porte son équipe et il est peu probable de voir les dirigeants du champion d'Angleterre en titre le laisser filer aussi facilement l'été prochain. Les supporters de l'Indepediente vont donc devoir encore s'armer de patience avant de pouvoir revoir l'enfant prodige.