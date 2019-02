Manchester City, Laporte out plusieurs semaines ?

Blessé lors de la finale de la League Cup, Laporte devrait être écarté des terrains pendant une longue période d'après ce qu'a indiqué son coach.

Manchester City s'est adjugé ce dimanche la League Cup anglaise au détriment de Chelsea. Mais, cette victoire des Eastlands a été quelque peu gâchée par une mauvaise nouvelle. Ces derniers ont perdu leur défenseur français Aymeric Laporte sur blessure.

Laporte est sorti à la mi-temps de la rencontre, remplacé par le Belge Vincent Kompany. Et les premières informations émanant de la capitale anglaise le concernant ne sont pas vraiment rassurantes. La Basque devrait connaitre une longue indisponibilité.

C'est Pep Guardiola lui-même qui s'est exprimé au sujet de l'ancien joueur de Bilbao. En précisant qu'il souffrait d'un problème musculaire, il a donc suggéré que la période d'arrêt de ce dernier pourrait être de plusieurs semaines.

Si ces craintes se vérifient, ça serait un très mauvais coup pour Manchester City. Les Sky Blues sont encore en course dans trois compétitions différentes (Premier League, Ligue des Champions et Cup) et l'objectif est de réaliser le grand chelem. Le premier de l'histoire du club.

La blessure de Laporte est d'autant plus dommageable que City doit actuellement faire sans un autre de ses défenseurs centraux, en l'occurrence John Stones. L'Anglais est immobilisé en raison d'un problème à l'aine.

À noter que Laporte est intouchable cette saison avec Manchester City. Toutes compétitions confondues, il a participé à 35 matches. Les seules rencontres qu'il a manquées c'est celles de la FA Cup où son entraineur procède généralement à un turn-over.