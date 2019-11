Manchester City - José Mourinho recadre Pep Guardiola

Jamais avare de déclarations provocatrices, José Mourinho a conseillé à Pep Guardiola de mieux faire jouer son équipe, plutôt que de parler arbitrage.

Ils avaient la possibilité de combler leur retard, mais celui-ci s'est encore accentué. Dimanche, dans le cadre du match au sommet de la , Manchester City et Pep Guardiola se sont inclinés à Anfield Road (3-1) face à une équipe de qui prend donc ses distances au classement. Grâce à leur succès, les Reds comptent désormais 9 points d'avance sur les Champions en titre et réalisent une excellente opération.

Pourtant, il en aurait pû en être autrement, si les décisions arbitrables avaient été différentes. Fou de rage sur son banc lors du match suite notamment à deux mains non signalées de Trent Alexander-Arnold dans sa surface, Pep Guardiola s'est attiré les critiques de José Mourinho.

"L'équipe de est trop forte pour pleurer"

"Tout le monde sait comment Liverpool joue. L'équipe de Manchester City est trop forte pour pleurer pendant une semaine à propos d'un incident, ils doivent se concentrer sur le jeu et sur ce qu'ils devraient faire de mieux", a déclaré le Lusitanien, dans des propos relayés par RMC. Un brin provocateur de la part de l'ancien entraîneur de , ou encore le , qui n'était jamais le dernier à pester contre les arbitres lorsqu'il officiait.

Toujours est-il que José Mourinho s'est même offert le luxe de glisser quelques conseils à Pep Guardiola. "Chaque fois que je jouais contre Liverpool ou contre une équipe d'un niveau équivalent, j'étais toujours préoccupé par la distance qui séparait mes quatre défenseurs. Quand une équipe joue ainsi, Firmino en se faufilant entre les lignes et créant le doute, lorsque Salah et Mané veulent se placer dans les espaces, vous devez jouer plus que jamais avec une distance plus courte entre vos défenseurs", a analysé le technicien, un temps annoncé proche des Gunners d' et du ces dernières semaines.