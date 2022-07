Manchester City : "Instoppable", Erling Haaland chambre Jack Grealish sur le prix de son transfert

L'attaquant norvégien a plaisanté sur le fait que Grealish aura plus de mal à justifié le prix de son transfert, supérieur à 100 millions d'euros.

Souvent comparé à un robot pour sa froideur et son côté chirurgicale face au but, Erling Haaland n'en a que faire de la pression. Il l'a boit. Le Norvégien a toujours répondu aux attentes que ce soit à Salzbourg, à Dortmund et il entend désormais faire de même à Manchester City, et ce même s'il sait qu'il est très attendu dans le Nord de l'Angleterre.

"Il y aura toujours des grandes attentes autour d'Haaland"

Erling Haaland a plaisanté en disant qu'il ne subissait que la moitié de la pression que subit Jack Grealish à Manchester City. Haaland a quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre les champions de Premier League dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 60 millions d'euros soit près de la moitié de l'indemnité de transfert de 121 millions d'euros versée par Manchester City pour recruter Grealish en provenance d'Aston Villa l'année dernière.

Pourquoi les débuts de Haaland avec Manchester City sont retardés ?

On attend beaucoup de l'international norvégien, Erling Haaland, après ses exploits à Dortmund, mais il a laissé entendre que son prix n'est pas aussi élevé que celui de Jack Grealish et qu'il y a donc moins de pression et d'attente autour de lui. "Erling s'est bien comporté à l'entraînement et une fois qu'il sera en pleine forme, on ne pourra plus l'arrêter", a déclaré Grealish.

"J'ai hâte de jouer avec lui et j'ai vraiment hâte d'y être. Il m'a même dit : "Je suis deux fois moins cher que toi, donc je n'ai pas la pression". Il est évident qu'il y aura toujours de grandes attentes, mais aujourd'hui, il faut faire avec. Je suppose que s'il rate une occasion ou autre, les gens auront toujours quelque chose à dire. J'ai dû m'y habituer moi-même", a ajouté l'international anglais, revanchard après une première saison mitigée chez les Cityzens.

Grealish déjà fan d'Haaland

"C'est un type formidable, un type brillant. Le premier jour où je l'ai rencontré, nous avons pris une voiture ensemble et même après cette balade, je me suis dit : 'quel type'. Il a les pieds sur terre et est très ouvert sur sa façon d'être. On s'y habitue", a conclu Jack Grealish. Haaland devrait marquer beaucoup de buts pour l'équipe de Pep Guardiola la saison prochaine après avoir marqué 85 buts en 88 apparitions toutes compétitions confondues pour Dortmund.

Haaland admet qu'il a fait un pas vers un environnement plus difficile en rejoignant le club anglais, en disant : "C'est un grand défi, c'est un nouveau pays, un nouveau championnat, un nouvel entraîneur, tout est nouveau donc c'est un grand défi mais je sais comment c'est d'arriver dans un nouveau club, je l'ai déjà fait plusieurs fois auparavant."

Pendant ce temps, l'ex-star de City, Sergio Aguero, a récemment prévenu que l'attaquant pourrait prendre du temps pour se mettre en place au club. "Haaland aura besoin de temps pour s'adapter à l'Angleterre et aux exigences de Pep, tout comme je l'ai fait", a déclaré Aguero. "Logiquement, il aura une période d'adaptation à un championnat aussi fort que la Premier League, mais je pense qu'il suivra son propre processus et les résultats seront bientôt visibles."