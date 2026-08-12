Manchester City semble hésitant à faire avancer les négociations concernant l'une de ses principales cibles estivales, ce qui pourrait ouvrir la voie à Arsenal pour entrer en force et rafler l'affaire.

Manchester City a laissé la porte ouverte à Arsenal pour tenter de s'attacher les services de l'ailier de Chelsea Pedro Neto, qui figure parmi les cibles prioritaires du nouveau manager des Citizens, Enzo Maresca.

Selon le site Metro, Maresca voit dans l'international portugais le remplaçant idéal de Savinho, qui a récemment rejoint Tottenham.

Maresca et Neto ont travaillé ensemble de manière efficace durant leur passage commun à Stamford Bridge, et le successeur de Pep Guardiola tient à retrouver l'ancienne star de Wolverhampton à l'Etihad Stadium.

Chelsea, de son côté, d'après Fabrizio Romano, est satisfait du joueur et estime qu'il peut jouer un grand rôle sous la direction de son nouvel entraîneur Xabi Alonso.

Mais si Chelsea décidait de vendre le joueur de 26 ans, cela nécessiterait une somme importante, et le club chercherait à réaliser un gros bénéfice sur les 54 millions de livres sterling qu'il a versés au club de Wolverhampton il y a deux ans.

Cependant, il est actuellement entendu qu'il existe un « fossé énorme » entre ce que Manchester City souhaite débourser et les exigences de Chelsea.

Un scénario similaire s'applique concernant l'avenir d'Enzo Fernández, dont le nom a également été associé à un transfert vers Manchester City, mais Chelsea refuse de revoir à la baisse son estimation de 120 millions de livres sterling et préfère conserver le capitaine de son équipe.

City hésitant

Pour ce qui est de Neto, l'hésitation de Manchester City à payer le prix demandé pourrait représenter une opportunité pour Arsenal, qui recherche un ailier gauche et s'était intéressé à Neto lorsqu'il était sur le point de quitter Wolverhampton.

Arsenal a déjà recruté Christos Tzolis du club de Bruges cet été, et bien qu'il ait connu des débuts encourageants avec les champions de Premier League grâce à plusieurs prestations remarquées lors de la préparation, Mikel Arteta tient à renforcer davantage son attaque.

Il reste à voir si Arsenal, habitué ces dernières années à acheter chez ses rivaux londoniens, présentera une offre concrète pour Neto, mais leur ancien joueur Jérémie Aliadière a exhorté les Gunners à chercher des options moins onéreuses après leur échec dans le dossier Vinicius Junior.

Aliadière estime qu'Arsenal doit concilier son ambition sur le marché des transferts avec sa situation financière, soulignant que dépenser environ 150 millions de livres sterling pour un nouvel ailier ne serait peut-être pas le choix le plus approprié.

Il a considéré que Pedro Neto serait un bon choix, grâce à sa longue expérience en Premier League, mais il a insisté sur la nécessité de prendre en compte que le club a déjà recruté l'ailier gauche Christos Tzolis pour 40 millions de livres sterling, affirmant que garder toutes les options ouvertes est la meilleure décision sur le plan financier.

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