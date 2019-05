Manchester City - Gundogan : "Cristiano Ronaldo ? Il n'est pas au niveau galactique de Messi"

Le milieu de terrain des Citizens a comparé les deux superstars du football mondial et donné sa préférence au numéro 10 du Barça.

reçoit Barcelone ce mardi soir en demi-finale retour de la (21h). Après la lourde défaite du match aller (0-3), il faudra un exploit aux Reds pour se qualifier pour une deuxième finale consécutive, après celle perdue face au Real l'an passé (1-3). Privés de Roberto Firmino et Mohamed Salah, les hommes de Jurgen Klopp devront l'emporter par quatre buts d'écart.

Un exploit dans lequel croit Ilkay Gundogan. Le milieu de terrain de - concurrent de Liverpool dans la course au titre - a côtoyé l'entraîneur allemand sous les couleurs du , les deux hommes étant même sacrés champions d' ensemble en 2012. Comme il l'a déclaré dans un interview accordée à DAZN, l'international allemand ne pense pas que cette double confrontation ne soit déjà scellée malgré le score du match aller.

"J'y ai déjà pensé et d'une certaine manière j'ai le sentiment que ce n'est pas encore terminé, a-t-il estimé. Je peux même imaginer Liverpool gagner le match 4-0 à domicile. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'à Anfield, avec Klopp comme machine à motiver et avec ces joueurs contre lesquels il est très difficile de jouer, même une équipe comme le Barça peut être complètement dépassée sur un match."

"Cristiano Ronaldo n'est pas au niveau Galactique de Messi"

Pour réaliser l'exploit, les Reds devront museler Lionel Messi, auteur d'une magnifique prestation ponctuée d'un doublé lors du match aller (3-0). Interrogé sur le niveau de l'Argentin et la comparaison avec Cristiano Ronaldo, Gundogan a donné un avis pour le moins tranché. "Pour moi, il [Lionel Messi] a toujours été à un niveau différent de tous les autres.

"Cristiano Ronaldo est le joueur de classe mondiale après Messi, mais pour moi il n'est pas au niveau galactique de Messi. Je pense que nous n'aurons plus jamais de joueur comme lui à l'avenir, donc nous devrions le regarder et en profiter tant qu'il est encore là. Je suis un grand fan." Le natif de Rosario a su être l'homme providentiel pour son équipe - championne d' et finaliste de la - cette saison, et plus particulièrement en Ligue des champions. Il a notamment inscrit un doublé lors de chaque match éliminatoire disputé au Camp Nou (contre , et donc Liverpool).